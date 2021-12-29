刑事局形象大使淪小三！已婚台商自讚：X完居然還能二次上陣

▲刑事局一名2線3星的陳姓女警官曾任形象大使，卻與已婚台商幹部不當交往遭提告求償。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

曾任刑事警察局形象大使的陳姓女警官，被控與已婚的施姓台商幹部開房偷情，還互稱「腦公、腦婆」，透過通訊軟體私聊時，更回味「射完我居然還能二次上陣」、「還有3cm左右沒進去」，施妻揪出2人姦情，提告要求2人各賠償250萬元，女警官反告施妻非法取得對話紀錄給媒體爆料，侵犯她的隱私，要求施妻賠償200萬元，新北地院認定女警官明知施男已婚仍上床，判2人連帶賠償施妻共35萬元，施妻不必賠償。

本案去年（2020年）11月被媒體踢爆，以《女警花性感照網愛勾人夫，刑事局形象大使崩》等標題大篇幅報導，女警官堅稱遭施男行騙追求，發現施男隱瞞已婚身分就立刻劃清界線，更聲稱懷疑自己遭設局仙人跳，她強調跟施男的露骨對話都是天馬行空的開玩笑，反控施妻涉嫌妨害秘密與違反《個人資料保護法》，但檢方已將施妻不起訴。

施妻和施男結婚5年、育有1女，雙方去年9月已離婚。她提告指出，前年（2019年）到越南找施男，意外發現施男的電腦秀出和暱稱為「嬿嬿」、「AKI」的陳女，有許多鹹濕對話，施男當場被她質問沒正面回答，她回台從雲端找到2人對話紀錄，拼湊出2人從2019年6月到8月，至少4次開房偷情。

施妻指陳女身為刑事局2020年公益寫真月曆的形象大使，宣傳內容包括「我的工作是讓更多的爸爸能陪自己的孩子」，陳女卻介入她的家庭、多次跟施男同遊並發生性行為，還跟互稱「腦公、腦婆」，使她處於極度難堪的困境、精神痛苦不堪，要求施男與陳女為侵犯她配偶權的行為，各賠償精神慰撫250萬元。

陳女一概否認，指施妻所提影片、照片，看不出她跟施男有何姦情，她事先也不知施男已婚，2人是在1個男女閒聊群組認識，施男花幾千元買知名女性品牌內褲送給群組裡所有女成員，不像已婚男子會做的事，後來發現施妻在臉書標註施男，她立刻斷絕往來，就算曾錯誤交往，也僅短短4個月，情節輕微，加上「配偶權」定義不明，請求免賠。

陳女並反指施妻用非法手段入侵施男電腦蒐證，又交給媒體爆料，破壞她的隱私與名譽，應賠償精神慰撫200萬元。施男附和陳女主張，宣稱家人雖共享同1個雲端空間，照理看不到彼此的資料，他雖然「忘了」有無騙陳女自己未婚，但他沒跟陳女上床過，且他每天和許多人對話數百則，也記不起跟陳女有無鹹濕露骨對話。

法官審理指陳女的網路對話確實慣用「嬿嬿」、「AKI」等暱稱，施妻事前與陳女素不相識，無從捏造，而施男用暱稱「JAMES SHIH」和陳女的露骨對話，包括陳女表示「我在W」、「已經壞了吧」，施男回稱「好懷念那天在W的時光」、「在W沙發那邊」，又提及「我覺得泰安那天很猛」、「射完我居然還能二次上陣」、「泰安還有3cm左右沒進去」等語。

法官查明這些對話所指地點，正是施男和陳女開房地點，而施妻所提照片，也有2人親吻、臉貼臉畫面，施男也承認妻子提出的性愛影片，是他自拍和陳女交歡過程，可見證據充分，施男更坦承把自己跟越南妹上床照片存在雲端，以為天衣無縫，結果被妻子發現，他跟女兒玩耍時，被妻子質問「妹妹跟爸爸玩得很開心吼，爸爸在越南跟越南妹妹也玩得很開心」。

法官認定施男早就知道妻子有權限閱覽、存取他的雲端空間資料，代表施妻沒用非法手段入侵電腦，即使侵犯隱私，仍符合蒐證手段的必要性，而施男被妻子質問，承認和陳女沒戴套、有買事後藥給陳女避孕，2人的不當交往已侵害施妻的配偶權，審酌施妻與陳女年收入各有100多萬元，施男反而失業1年，判施男跟陳女連帶賠償施妻共35萬元，法官並指本案涉及公益，已非單純陳女私德，加上施妻有盡責查證，判施妻免賠，可上訴。