　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刑事局形象大使淪小三！已婚台商自讚：X完居然還能二次上陣

▲刑事局一名掛階2線3星的女警官遭媒體踢爆與有婦之夫交往陷小三疑雲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局一名2線3星的陳姓女警官曾任形象大使，卻與已婚台商幹部不當交往遭提告求償。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

曾任刑事警察局形象大使的陳姓女警官，被控與已婚的施姓台商幹部開房偷情，還互稱「腦公、腦婆」，透過通訊軟體私聊時，更回味「射完我居然還能二次上陣」、「還有3cm左右沒進去」，施妻揪出2人姦情，提告要求2人各賠償250萬元，女警官反告施妻非法取得對話紀錄給媒體爆料，侵犯她的隱私，要求施妻賠償200萬元，新北地院認定女警官明知施男已婚仍上床，判2人連帶賠償施妻共35萬元，施妻不必賠償。

本案去年（2020年）11月被媒體踢爆，以《女警花性感照網愛勾人夫，刑事局形象大使崩》等標題大篇幅報導，女警官堅稱遭施男行騙追求，發現施男隱瞞已婚身分就立刻劃清界線，更聲稱懷疑自己遭設局仙人跳，她強調跟施男的露骨對話都是天馬行空的開玩笑，反控施妻涉嫌妨害秘密與違反《個人資料保護法》，但檢方已將施妻不起訴。

施妻和施男結婚5年、育有1女，雙方去年9月已離婚。她提告指出，前年（2019年）到越南找施男，意外發現施男的電腦秀出和暱稱為「嬿嬿」、「AKI」的陳女，有許多鹹濕對話，施男當場被她質問沒正面回答，她回台從雲端找到2人對話紀錄，拼湊出2人從2019年6月到8月，至少4次開房偷情。

施妻指陳女身為刑事局2020年公益寫真月曆的形象大使，宣傳內容包括「我的工作是讓更多的爸爸能陪自己的孩子」，陳女卻介入她的家庭、多次跟施男同遊並發生性行為，還跟互稱「腦公、腦婆」，使她處於極度難堪的困境、精神痛苦不堪，要求施男與陳女為侵犯她配偶權的行為，各賠償精神慰撫250萬元。

陳女一概否認，指施妻所提影片、照片，看不出她跟施男有何姦情，她事先也不知施男已婚，2人是在1個男女閒聊群組認識，施男花幾千元買知名女性品牌內褲送給群組裡所有女成員，不像已婚男子會做的事，後來發現施妻在臉書標註施男，她立刻斷絕往來，就算曾錯誤交往，也僅短短4個月，情節輕微，加上「配偶權」定義不明，請求免賠。

陳女並反指施妻用非法手段入侵施男電腦蒐證，又交給媒體爆料，破壞她的隱私與名譽，應賠償精神慰撫200萬元。施男附和陳女主張，宣稱家人雖共享同1個雲端空間，照理看不到彼此的資料，他雖然「忘了」有無騙陳女自己未婚，但他沒跟陳女上床過，且他每天和許多人對話數百則，也記不起跟陳女有無鹹濕露骨對話。

法官審理指陳女的網路對話確實慣用「嬿嬿」、「AKI」等暱稱，施妻事前與陳女素不相識，無從捏造，而施男用暱稱「JAMES SHIH」和陳女的露骨對話，包括陳女表示「我在W」、「已經壞了吧」，施男回稱「好懷念那天在W的時光」、「在W沙發那邊」，又提及「我覺得泰安那天很猛」、「射完我居然還能二次上陣」、「泰安還有3cm左右沒進去」等語。

法官查明這些對話所指地點，正是施男和陳女開房地點，而施妻所提照片，也有2人親吻、臉貼臉畫面，施男也承認妻子提出的性愛影片，是他自拍和陳女交歡過程，可見證據充分，施男更坦承把自己跟越南妹上床照片存在雲端，以為天衣無縫，結果被妻子發現，他跟女兒玩耍時，被妻子質問「妹妹跟爸爸玩得很開心吼，爸爸在越南跟越南妹妹也玩得很開心」。

法官認定施男早就知道妻子有權限閱覽、存取他的雲端空間資料，代表施妻沒用非法手段入侵電腦，即使侵犯隱私，仍符合蒐證手段的必要性，而施男被妻子質問，承認和陳女沒戴套、有買事後藥給陳女避孕，2人的不當交往已侵害施妻的配偶權，審酌施妻與陳女年收入各有100多萬元，施男反而失業1年，判施男跟陳女連帶賠償施妻共35萬元，法官並指本案涉及公益，已非單純陳女私德，加上施妻有盡責查證，判施妻免賠，可上訴。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐
家長氣喊「陪瑞莎受訪一天只有500」　女主播揭圈內殘酷真相
他海邊玩水「泳褲突溶解」　低頭驚見整根露出崩潰
瑞莎給5萬被嫌太少　他抖內幕力挺：免費都合理
「窮人都先看標價！」櫃姐分析1舉動　網：完全命中
獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們
期貨副理吸金1.3億！　30教友被騙求情「寬恕她」
19歲妹聲音沙啞　喉嚨一照「炸整片菜花田」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公小黃駕照被收回　嘆：怎麼幫他們

嘉市某高工畢業校友返校墜樓　送醫搶救不治

期貨副理靠教會吸金1.3億　30教友受騙還幫求情「寬恕她」

血荒他衝捐血站挽袖給抽500c.c　騎車回家突然暈眩摔車下巴濺血

南科焦屍／刺殺情敵殘忍燒屍　相驗結果出爐...兇嫌遭聲押禁見

刑事局形象大使淪小三！已婚台商自讚：X完居然還能二次上陣

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公小黃駕照被收回　嘆：怎麼幫他們

嘉市某高工畢業校友返校墜樓　送醫搶救不治

期貨副理靠教會吸金1.3億　30教友受騙還幫求情「寬恕她」

血荒他衝捐血站挽袖給抽500c.c　騎車回家突然暈眩摔車下巴濺血

南科焦屍／刺殺情敵殘忍燒屍　相驗結果出爐...兇嫌遭聲押禁見

刑事局形象大使淪小三！已婚台商自讚：X完居然還能二次上陣

納豆「波浪捲髮＋嬌羞臉」演媽媽桑！　釣出《華燈》林心如嗆聲

成海瑠奈爆偷吃確定引退、偶像大師角色遭換　網轟：LiSA老公都沒事

黑蘭嬌火紅泳衣挖洞炸超巨半球　賴慧如一轉身辣露屁股蛋

直播主幕後工作曝光　高山峰險遭2公尺高貨箱砸中

中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐

《蜘蛛人》湯姆霍蘭德傳「片酬漲至8位數」！新生代最強躍一線男星

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」！衛生紙限時8天特價　優惠一次看

二軍很難達成投、打排行榜　中職修改達標門檻

鄭興創作情歌靠想像　自招談戀愛是「俗辣」：很不浪漫！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

快訊／漢翔水湳機工廠爆炸　1命危送醫搶救

高雄大執法第2日破功！又有酒駕男衝撞檳榔攤　西施送醫

錢莊借錢家被騙過戶　7口流落街頭

國1重大車禍！現場1人命危

兒子傷重失憶　林爺爺瞞媳婦死訊

快訊／南科火燒機車「一具男焦屍趴臥龍頭」

新北男與妻歡愛「突馬上風」！4天前剛打BNT

遭酒駕撞飛爸爸　醒後「躁動想找妻兒」

快訊／漢翔工廠「集塵器爆炸」！多人受傷

刑事局形象大使淪小三！和人夫要賠35萬

快訊／漢翔「集塵器爆炸」1人送醫不治！

即／踹門夾傷謝和弦新歡　前妻Keanna傷害判拘

更多熱門

相關新聞

外遇、婚外情免賠？

外遇、婚外情免賠？

今年的11月30日，台北地方法院出現了一個讓許多人驚嚇的判決，判決字號是109年度原訴字第41號。這個判決直接否定「配偶權」的存在，認為如果配偶有外遇行為，不能主張「配偶權」被侵害，而請求損害賠償。但這並不代表自此法院已認定外遇無須負賠償責任喔！

男友家族旅遊傳來自拍　她揪「1亮點」抓包偷吃

男友家族旅遊傳來自拍　她揪「1亮點」抓包偷吃

黑幫詐5千萬狂炫富　爽開名車專挑8668

黑幫詐5千萬狂炫富　爽開名車專挑8668

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

男版李靚蕾是他！公開妻偷情影像

男版李靚蕾是他！公開妻偷情影像

關鍵字：

偷情外遇形象大使刑事局

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面