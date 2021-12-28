　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

他抓起兒女15F扔出慘死！只因白富美小三不要小孩　兩惡人都死刑

 記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說虎毒不食子，但大陸重慶的張波竟因白富美小三葉誠塵不喜歡小孩，把自己的親生骨肉扔下15樓，導致1歲半的兒子和2歲半的女兒雙雙慘死，事後還還裝出一副情緒崩潰的模樣，令人毛骨悚然。如今惡人得到審判，張波和葉誠塵今（28）日被判死刑。

2童被出軌父扔下15樓亡　「策劃2種殺子法」只因小三不想要小孩

▲張波勾上白富美小三。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，重慶去年11月發生2幼童從15樓墜樓案，孩子父親當時還坐在地上撕心裂肺的大哭，甚至用頭撞牆，把臉都撞爛了。影片被網友分享，無數網友垂淚表示心疼，此案也被認定是家長沒注意導致的「意外」。

▲▼ 生父把小孩扔出窗外。（圖／翻攝自微博）

▲張波還在孩子屍體旁假哭。（圖／翻攝自微博）

然而案件最終真相大白，根本不是幼童意外墜樓，而是孩子父親張波蓄意謀殺！原來時年26歲的張波婚後愛上比他大兩個月的葉誠塵，而這個小三是當地食品廠的法人，可以說是不折不扣的富二代。

學歷不高、本事不大的張波為了要抱住這個「白富美」，努力討對方歡心，而糟糠之妻無疑成了擋住自己飛黃騰達的阻礙。

▲▼ 生父把小孩扔出窗外。（圖／翻攝自微博）

▲葉誠塵是家裡公司的法人之一。（圖／翻攝自微博）

當地檢察機關的起訴書顯示，由於葉誠塵多次向張波表示，自己的父母不可能接受他有小孩，且他有小孩，自己也不可能和他結婚，「她不想讓張波有和自己無血緣關係的孩子」。

兩人於是計畫謀殺孩子，更開始策畫如何製造讓孩子意外死亡的假象，最後他們認為孩童墜樓案層出不窮，警方對這類案件都會對家屬表示同情，應該會逃過調查。

▲張波的兒女。（圖／翻攝自微博）

事發當天，張波趁媽媽外出之際，對在臥室玩耍的兩個小孩痛下殺手，先是將兩人雙腿抱住，下秒從窗戶直接扔出去，最終1歲半的兒子和2歲半的女兒雙雙喪命。事後有網友爆料，富裕的葉誠塵父母在當地頗有勢力，曾公開表示要動用背景保自家女兒。

今（28）日這起殺人案開庭，重慶市第五中級人民法院依法對被告人張波、葉誠塵故意殺人及刑事附帶民事訴訟一案進行一審公開宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

法院指出，二被告人的行為突破了法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣，依法應當嚴懲。

▼ 葉誠塵最後被判死刑。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 生父把小孩扔出窗外。（圖／翻攝自微博）

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
中華隊40人名單公布！　日本投手歸化台灣籍
快訊／卡神楊蕙如又栽了！　母女3人遭搜索
快訊／立院三讀《退撫條例》修正案　軍公教提撥免稅
抓起2兒女丟15F摔死！　他和白富美小三都被判死刑
以色列飛彈空襲！港口陷火海　貨櫃燒毀畫面曝
快訊／侯友宜怒了！「太多狂妄囂張酒駕犯行」：加重民事責任
快訊／瑞莎正面回應！　躲房間痛哭數天
還不知太太死訊！遭酒駕撞飛　爸爸「插管躁動想找妻兒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

愛高61歲CEO墮樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

他抓起兒女15F扔出慘死！只因白富美小三不要小孩　兩惡人都死刑

60歲嬤自然受孕產女「大反轉」！實為43歲有精神問題　68歲尪笑歪

18歲高三妹遭姊夫餵毒！他感冒藥混入「絕命毒藥」　家人淚曝內情

西安封城解放軍出動！　市民不能出門爆「買不了菜」：馬上要餓死了

女童墜20公尺深井！18歲阿姨三度倒掛救姪女「對話曝光逼哭網友」

香港空手道團赴哈薩克5人染疫　1人確認「感染Omicron毒株」

理論被現實擊潰！　陸知名經濟學家轉型基金經理8個月慘虧近20%

機場送風系統致西安爆疫情？媒體人斷言「氣動投毒」　專家駁斥

澳門出現首例Omicron個案　23歲留學生美國返回確診

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

愛高61歲CEO墮樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

他抓起兒女15F扔出慘死！只因白富美小三不要小孩　兩惡人都死刑

60歲嬤自然受孕產女「大反轉」！實為43歲有精神問題　68歲尪笑歪

18歲高三妹遭姊夫餵毒！他感冒藥混入「絕命毒藥」　家人淚曝內情

西安封城解放軍出動！　市民不能出門爆「買不了菜」：馬上要餓死了

女童墜20公尺深井！18歲阿姨三度倒掛救姪女「對話曝光逼哭網友」

香港空手道團赴哈薩克5人染疫　1人確認「感染Omicron毒株」

理論被現實擊潰！　陸知名經濟學家轉型基金經理8個月慘虧近20%

機場送風系統致西安爆疫情？媒體人斷言「氣動投毒」　專家駁斥

澳門出現首例Omicron個案　23歲留學生美國返回確診

「林智堅棄選但戰場還在」　黃光芹：搞不好鄭宏輝是下一個林智堅

愛高61歲CEO墮樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

人妻太寂寞「苦求老公納妾」　他嗨翻連娶3個！二房還是正宮閨蜜

《華燈2》林心如兒遭霸凌「你媽殺人」！　郭雪芙曝角色：逐漸墮落

藝文業納入「基本工資補貼方案」！免提減損證明、最快3月發放

2022最強偏財運出爐！「4生肖」財星爆棚　有機會中頭獎

貓兄妹調皮拆家當場被逮　「二臉無辜」萌暈12萬網直喊：無罪

出版業睽違15年逆勢成長！日人疫情期間宅在家　書籍銷量增

日本投手高塩將樹歸化台灣籍　有機會代表台灣打亞錦賽

快訊／卡神又栽了！涉詐WTA賽事補助上百萬…母女3人遭搜索

已婚機師「偷吃時間軸曝光」渣爆　網上約炮…再同居網紅空姐

大陸熱門新聞

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

60歲嬤自然受孕產女嬰！丈夫68歲網嚇壞

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

吃火鍋「咬到保險套」！他怒索賠　結局大逆轉

西安市民不能出門：馬上要餓死了

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

21歲男大生做太久　應召女報警處理

18歲高三妹遭姊夫餵劇毒！他哄騙感冒藥殺人

女童墜20公尺深井！小阿姨倒掛救援　對話曝光逼哭網友

海底撈一桌互毆隔壁嗨慶生　員工懵了：該去哪邊？

西安今再增172例破新高　1300萬人足不出戶

懷孕產檢！超音波驚見「寶寶長尾巴」孕媽嚇傻

人妻生5胞胎名字想破頭　爺神助攻

男友媽第一次見她　竟透過兒子內褲

更多熱門

相關新聞

渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

2021是「台灣渣男年」。這一年的12月，更是「台灣渣男月」：一渣未平， 一渣又起，遍地開花的渣男現象如今已不僅是男女(或男男)之間的感情問題，不斷登上新聞版面之後，更衍生成社會問題。在這個詐騙橫行的年代，相對於金錢上被詐騙受害者的無辜，感情上被「渣」騙的受害人，往往並不那麼完全無知。

小三躺老公懷裡宣示主權　今晚他是我的

小三躺老公懷裡宣示主權　今晚他是我的

攔檢意外遇到殺人犯　男車上搜出斷頭

攔檢意外遇到殺人犯　男車上搜出斷頭

《華燈初上》出現3類「渣男」

《華燈初上》出現3類「渣男」

五股重機展「12／24正式開跑」

五股重機展「12／24正式開跑」

關鍵字：

殺子女小三渣男命案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑞莎心碎首發聲！

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

綜藝天王星二代家教大比拼！

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

瑞莎接商演一口價30萬…只拿5萬打發學生

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面