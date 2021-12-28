他抓起兒女15F扔出慘死！只因白富美小三不要小孩　兩惡人都死刑

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說虎毒不食子，但大陸重慶的張波竟因白富美小三葉誠塵不喜歡小孩，把自己的親生骨肉扔下15樓，導致1歲半的兒子和2歲半的女兒雙雙慘死，事後還還裝出一副情緒崩潰的模樣，令人毛骨悚然。如今惡人得到審判，張波和葉誠塵今（28）日被判死刑。

▲張波勾上白富美小三。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，重慶去年11月發生2幼童從15樓墜樓案，孩子父親當時還坐在地上撕心裂肺的大哭，甚至用頭撞牆，把臉都撞爛了。影片被網友分享，無數網友垂淚表示心疼，此案也被認定是家長沒注意導致的「意外」。

▲張波還在孩子屍體旁假哭。（圖／翻攝自微博）

然而案件最終真相大白，根本不是幼童意外墜樓，而是孩子父親張波蓄意謀殺！原來時年26歲的張波婚後愛上比他大兩個月的葉誠塵，而這個小三是當地食品廠的法人，可以說是不折不扣的富二代。

學歷不高、本事不大的張波為了要抱住這個「白富美」，努力討對方歡心，而糟糠之妻無疑成了擋住自己飛黃騰達的阻礙。

▲葉誠塵是家裡公司的法人之一。（圖／翻攝自微博）

當地檢察機關的起訴書顯示，由於葉誠塵多次向張波表示，自己的父母不可能接受他有小孩，且他有小孩，自己也不可能和他結婚，「她不想讓張波有和自己無血緣關係的孩子」。

兩人於是計畫謀殺孩子，更開始策畫如何製造讓孩子意外死亡的假象，最後他們認為孩童墜樓案層出不窮，警方對這類案件都會對家屬表示同情，應該會逃過調查。

▲張波的兒女。（圖／翻攝自微博）

事發當天，張波趁媽媽外出之際，對在臥室玩耍的兩個小孩痛下殺手，先是將兩人雙腿抱住，下秒從窗戶直接扔出去，最終1歲半的兒子和2歲半的女兒雙雙喪命。事後有網友爆料，富裕的葉誠塵父母在當地頗有勢力，曾公開表示要動用背景保自家女兒。

今（28）日這起殺人案開庭，重慶市第五中級人民法院依法對被告人張波、葉誠塵故意殺人及刑事附帶民事訴訟一案進行一審公開宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

法院指出，二被告人的行為突破了法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣，依法應當嚴懲。

▼ 葉誠塵最後被判死刑。（圖／翻攝自微博）