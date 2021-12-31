2021「全球10大富豪」財富年增11兆　馬斯克賺23倍台灣總預算

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）1年就賺進來23倍的台灣總預算。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

彭博社在2021年的最後一天，更新的今年全球億萬富豪指數顯示，全球十大富豪的身價均超過了1000億美元，全球前10大富豪在1年之內財富增加了4000億美元（約新台幣11兆），其中光是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年賺進的財富，2022年台灣總預算（新台幣1410億）的23倍。

1. 馬斯克：2740億美元（+1180億美元）

馬斯克今年增加的1180億美元（3.2兆）淨資產略低於2020年增加的1400億美元。他的財富增長主要歸功於其電動汽車製造業務的快速擴張。特斯拉的股票今年上漲約60%，公司市值在10月份首次超過1萬億美元。

▲前亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）



2. 貝佐斯：1940億美元（+40億美元）

57歲的貝佐斯（Jeff Bezos）於今年7月卸任亞馬遜CEO，並表示他將花更多時間在貝索斯地球基金、藍色起源宇宙飛船公司、《華盛頓郵報》等計劃上。

▲法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（圖／路透社）



3. 阿爾諾：1770 億美元（+627億美元）

阿爾諾（Bernard Arnault）是前10名中唯一不是美國人的法國富豪。他是全球最大的奢侈品集團LVMH的董事長兼CEO，旗下有 Louis Vuitton 、 Dior 和 Givenchy 等品牌。72歲的阿爾諾同時也是歐洲首富。

▲微軟創始人比爾蓋茲。（圖／路透）



4. 比爾蓋茲：1380億美元（+70億美元）

第四名是微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）。雖然他早已辭任微軟董事長，投身慈善事業，多年來向慈善機構捐贈了數百億美元，但他的財富卻在增長，一定程度上要歸功於微軟股票的出色表現，蓋茨在微軟持股1%左右。

▲Google聯合創始人拉里·佩吉（Larry Page）。（圖／達志影像／美聯社）



5. 拉里·佩吉：1300億美元（+470億美元）

Google聯合創始人之一拉里·佩吉（Larry Page），以1300億美元的財富躋身全球前五。他於2019年卸任谷歌母公司Alphabet的CEO，但仍然是董事會成員。Alphabet在2021年的表現亮眼，在11月市值超過了2萬億美元。

▲祖克柏是唯一40歲以下的世界10大富豪。（圖／記者吳佳穎攝）



6. 祖克柏：1280億美元（+249億美元）

今年37歲的祖克柏（Mark Zuckerberg）是前10名中唯一40歲以下的富豪，持有Facebook和Instagram的母公司 Meta 13%的股份，並且擔任CEO，今年 Meta 的市值增長了超過20%。

▲google創辦人之一的謝爾蓋·布林(Sergey Brin)。（圖／達志影像／美聯社）



7.謝爾蓋·布林：1250億美元（+448億美元）

謝爾蓋·布林（Sergey Brin）是 Google 的另一位聯合創始人，他持有Alphabet公司約3800萬股的股票，還是該公司的董事會成員。

▲洛杉磯快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）。（圖／達志影像／美聯社）



8. 巴爾默：1210億美元（+403億美元）

前微軟CEO、洛杉磯快艇隊老闆巴爾默（Steve Ballmer）的財富比年增加了403億美元。他的財富增長得益於微軟等科技股的增長，微軟今年的市值增長了50%以上。

▲甲骨文公司創辦人艾利森,Larry Ellison。（圖／達志影像／美聯社）



9. 拉里·艾利森：1080億美元（+284億美元）

拉里·艾利森（Larry Ellison ）是甲骨文公司聯合創始人兼董事長，其淨資產於今年超過了1000億美元。本月初，甲骨文公司創下了20年來第二高的收益。

▲「股神」巴菲特。（圖／達志影像／美聯社）



10.巴菲特：1100億美元（+219億美元）

91歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾承諾，將他所持有的波克夏公司股份全部捐給慈善事業。今年6月，他說這個目標已經完成了一半。今年他的淨資產增加了219億美元。