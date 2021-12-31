跨年夜「1魔王發威」急凍11度！元旦迎曙光機會最大地區曝

▲不少民眾外出跨年慶祝，須留意入夜氣溫較低。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚是跨年夜，受到東北季風影響，各地入夜低溫只有14度，甚至受到輻射冷卻效應影響下，新竹以南到台南局部地區可能只有11度。由於西半部雲量較少，因此看煙火、追曙光都較為清楚，東半部則要碰碰運氣，尤其基隆北海岸、宜蘭等地雲多，天氣較不穩定。

氣象局預報員陳伊秀表示，東北季風持續影響至周日，今晚到明晨各地低溫只有14到16度，尤其在新竹以南到台南局部地區，受到輻射冷卻影響下，可能只有11到12度低溫。

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▲▼今晚各地溫度預測。（圖／氣象局）

明日白天高溫與今日類似，北台灣整天涼冷約18到20度，其他地區21到25度，降雨範圍以東半部、大台北東側及山區為主。周日水氣略增，連大台北平地都有可能下雨，受到降雨影響，白天溫度略降至17到19度，入夜低溫則約14到18度。

下周一、二東北季風減弱，溫度逐漸回升，北台灣高溫回升到21到23度，基隆北海岸、東半部、恆春半島有雨外，其他地區都是晴到多雲天氣。周三到周五北部水氣增加，北部、東半部、恆春半島、中南部山區都有局部陣雨或零星降雨。周五則又有一波冷空氣南下，北、東濕涼。

▲東北部降雨機率高，外出跨年須留意。（圖／氣象局）

關於今晚跨年煙火，由於西半部天氣晴朗，因此較能欣賞清楚煙火，入夜後仍以東北風為主，不過風力偏弱，建議在下風處的西南邊觀賞煙火。東半部則整天雲層較多，若沒有下雨也可欣賞煙火。

在元旦曙光部分，民眾可至西半部追光，尤其桃園以南、中南部看見曙光的機率最大，北台灣雲多機會較小，東半部尤其是基隆北海岸、宜蘭等地雲量更多，機率相對最低，必須碰碰運氣。