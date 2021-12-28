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冷空氣攪局跨年！元旦連假變天「急凍13度」　溼冷2區出爐

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲元旦連假冷空氣再襲。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日冷空氣減弱，白天氣溫明顯回升，今明兩日天氣較暖，明晚開始鋒面通過，加上東北季風增強，周四起至周日偏涼冷，中北部低溫13度，迎風面的北、東有雨，跨年夜及元旦天氣相對不穩，若要欣賞跨年煙火及迎接2022年曙光，可往中南部移動。

臉書專頁天氣即時預報指出，今明兩日白天回溫，但早晚仍冷，中北部低溫13到15度，注意日夜溫差較大。周四起至周日東北季風來襲，各地起風且轉冷，中北部低溫13到15度，白天高溫也會下降。

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到年底前沒有明顯水氣或雲系靠近台灣，但迎風面的基隆北海岸、雙北東側、東部仍容易飄雨或小雨。桃竹苗、雙北西側在周三有一波短暫雨勢，中南部則是多雲到晴。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲元旦連假期間北、東降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

氣象局簡任技正伍婉華表示，明天晚上到周四鋒面將通過，大台北雲多，降雨機率增加，東半部也有短暫降雨，其他各地仍可見陽光，白天氣溫將比今日更暖。鋒面通過後東北季風也會增強，影響跨年、元旦的天氣。

受到東北季風影響，跨年及元旦在東半部、大台北都有局部短暫降雨，其他各地可見陽光，不過這波冷空氣沒有聖誕節的冷氣團強，但早晚仍冷，中部以北、東北部13到14度，其他地區17度，元旦在中部以北整天也只有18到19度。

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