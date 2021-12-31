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自然產打無痛！遭鄰居酸「浪費錢」：用個力就出來　她氣炸

生產,生小孩,懷孕,孕婦。（圖／達志／示意圖）

▲鄰居聽到原PO自然產打無痛酸「浪費錢」。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

跟左鄰右舍維持感情是必須的，但遇到一些愛閒言閒語的鄰居真的會讓人氣炸！有位女網友就在網路表示，自己的鄰居就是屬於那種很愛閒言閒語的類型，連聽到她自然產都要酸「浪費錢」，讓原PO當場氣炸，「關你屁事！」

原PO表示，自己正在做月子，而婆婆很體貼，都會幫她洗衣服、準備月子餐、幫帶小孩...等，但重點是婆家的鄰居們，酸別人家的婆婆或媳婦都特別大聲，「阿桑們，妳們是不知道社區的隔音很差嗎？」原PO憤怒說道，倒個垃圾都要酸婆婆，「不是滿月了？還要幫媳婦坐月子喔？」讓原PO快爆炸，「是干妳們什麼事？」

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原PO繼續說道，生產完出院回家時，那些鄰居就衝來婆家，「雖然很感謝妳們有送衣服禮盒，但不代表可以開始對我講可以生第二胎了，最好是男的...」尤其是鄰居們得知原PO自然產還有打無痛，更是酸「浪費錢，用個力就出來」，連原PO坐月子期間，去家庭式理髮店洗頭也要閒言閒語，令原PO相當無奈「什麼年代了？我都吃這麼補，洗個頭怎麼了？靠X喔，要不是婆婆人太好脾氣好，早就問候妳全家」。

貼文一出，引起網友們共鳴，「那些婆婆媽媽就是狗母雞X嘴，嘴比X掰還長」，「就是有這些三姑六婆，管好自己家就好，還管到別人家去，無限傻眼」，「見不得人家好！很想問這些三姑六婆，家庭關係還好嗎」，「別慣著她們啊！直接開罵」。

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自然產無痛分娩

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