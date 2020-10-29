這次生3胞胎！高雄少婦5年生4胎變「7寶媽」　想再拚個女兒

記者黃子倩／高雄報導

高雄一對20多歲的年輕夫妻，婚後五年內靠著自然懷孕一連生了四胎，第四胎一次生了三胞胎，加上前面的雙胞胎，以及之前各兩胎男孩，一共懷了7個男寶寶，升格成7寶媽，讓孩子的媽趕到又驚又喜，因為他和丈夫兩個人都沒想到自己會生那麼多個孩子，不過面對這個上帝的恩賜，他們一家人很感恩，就連接生的婦產科也說這樣的機率實在不高。

▲高雄一名產婦自然受孕四胎共生下7個男孩子，與醫護人員開心合影。（圖／記者黃子倩翻攝）

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▲高雄一名產婦自然受孕四胎共生下7個男孩子，第三胎時生下雙胞胎。（圖／記者黃子倩翻攝）

這對年輕的七寶夫妻，26日在高雄一家醫院用剖腹的方式生下第四胎三胞胎，生下的三胞胎體重都有1800公克以上，身體相當健康。7寶媽今年29歲，他和先生都認為能生下那麼多個孩子，雖然一開始「沒有想過」，但後來還是很感謝老天爺的恩賜，將7個孩子都視為上帝的恩賜，不過，儘管已經有7個男孩，還是希望未來可以拼個女孩。

另外，已經幫7寶媽，接生四次的柏仁醫院婦產科主治醫師孫德基也表示，生下多胞胎都是單一性別的狀況其實不常見，而且可以說是非常難得，他表示非常敬佩這對年輕夫妻的毅力與愛心。

▲高雄一名產婦自然受孕四胎共生下7個男孩子，第三胎時生下雙胞胎。（圖／記者黃子倩翻攝）