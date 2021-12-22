安泰醫院「幼兒專責醫師」育兒講座　有吃有玩寶貝樂開懷

▲東港安泰醫院兒科舉辦幼兒專責醫師育兒講座暨聖誕嘉年華會活動，熱鬧滾滾 。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

在歡樂的聖誕節前夕，東港安泰醫院兒科舉辦幼兒專責醫師育兒講座暨聖誕嘉年華會活動，現場備有育兒講座、親子共讀、生活小市集、兒童友善愛心義賣等攤位，及專業營養師提供「嬰幼兒副食品添加」諮詢服務及復健科潘炫嘉組長介紹「發展遲緩兒童的早期療育項目及重要性」等，好吃好玩又能長知勢，熱鬧滾滾。

兒科主任林世雄醫師表示，安泰醫院自2020年承辦「三歲以下幼兒專責醫師制度試辦計畫」，並首創屏東地區「幼兒專責醫師諮詢網絡E-Line社群」，提供家屬線上諮詢、疾病照護及健兒知識，獲得家屬們熱烈的迴響。

疫情期間，孩子們大多待在家裡減少外出，即使爸爸媽媽發現孩子可能有發展遲緩的問題，但礙於疫情，雖然選擇暫緩就醫，但心裡還是會有焦慮；所以利用疫情趨緩，加上聖誕節將近，便邀請小兒神經科歐善福醫師主講「嬰幼兒及兒童身心發展」，並和現場的爸爸媽媽們互動，讓小朋友及父母都能藉此「放鬆一下」，釋放育兒壓力。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，兒童是國家未來的希望，兒童身心發展還有成長過程中的每個小細節都值得重視，該醫院是屏南地區設有「兒童發展聯合評估門診」的醫院，有專業評估人員及相關的各種治療課程，例如語言治療、職能治療等，絕對是爸爸媽媽們育兒的堅強靠山。

這次的兒童聖誕嘉年華會醫院精心準備了「聖誕禮包」要送給每一位參與的孩童及家屬，讓大小朋友一度提前歡度開心溫暖的聖誕節。