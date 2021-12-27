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屏東地院6年院長任期卸任　吳進寶：司法院要重視法官輪調問題

▲吳進寶（左）卸任屏東地方法院長職務，由李淑惠接任（右） 。（圖／屏東地方法院提供，下同）

▲吳進寶（左）卸任屏東地方法院長職務，由李淑惠接任（右） 。（圖／屏東地方法院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地方法院院長吳進寶6年任期圓滿卸任，回任高雄高分院庭長，遺缺由雲林地方法院院長李淑惠接任，司法院今（27）日在司法大廈3樓大禮堂統一舉行異動院長交接典禮。

▲吳進寶（左）卸任屏東地方法院長職務，由李淑惠接任（右） 。（圖／屏東地方法院提供，下同）

吳進寶代表卸任院長致詞時表示，指屏院是一級法院，卻是「鄉下法院」，好處是案件單純、沒有金融、沒有海商案件，但壞處是每年法官調動時，少有資深法官願意平調，來的都是新分發的法官，4年一到又「全部跑光光」，要找資深優秀的法官當審判長很傷腦筋。盼司法院重視這個問題。

吳進寶是輔仁大學法律系司法組畢業，78年全國公務人員高考金融法務人員組考試及格、同年司法官特考及格、同年律師高考及格。80年司法官班第29期結業，歷任高雄地院法官、庭長及高雄高分院法官、庭長等職務。

於2015年12月28日接任屏東地方法院院長，任內6年來，除對於民、刑事審判、少年保護事件、家事事件審理，民事執行業務、與民有約及各項便民措施等院務之推展不遺餘力，任內並舉辦多場國民法官模擬法庭活動，深獲院、檢、辯及民眾的好評，並積極改善及美化各辦公廳舍，更致力「屏東司法園區」籌設計畫等，同仁對於吳院長榮調，均感依依不捨。

新任院長李淑惠，台灣大學法律學系畢業，79年全國公務人員高考金融法務人員組考試及格、同年司法官特考及格、同年律師高考及格。81年司法官班第30期結業，歷任高雄地院法官兼庭長、高雄高分院法官、澎湖地方法院法官兼院長、雲林地方法院法官兼院長等職務。

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