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婆婆體恤媳婦「回娘家過年」！她卻遭親媽斥「不懂習俗」：帶衰

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲原PO回娘家過年，卻遭到娘家親人斥責「不懂習俗，帶衰」。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

現代社會觀念開放，「媳婦必須回婆家過年」的習俗也非強制性。有位女網友在《匿名公社》表示，今年婆婆怕她想家，表示可以回娘家過年，沒想到她竟遭娘家親人斥責「不懂習俗，帶衰」，讓原PO相當心碎。

原PO開頭直言，「網路上很多人都在說婆婆怎樣，婆家怎樣的，而我剛好相反」，並表示自己的婆婆是一個很開明的人，在跟先生結婚前就沒有強制要夫妻倆回婆家住，就算之後因為租屋處租金突然調高，婆婆也是雙手歡迎回家住，「我婆婆不會跟我計較什麼，而我也因為同住所以常幫忙做家事」，婆婆常誇獎原PO懂事乖巧，「跟公婆住我真的覺得很溫暖也沒有壓力」，婆媳關係之好，「我老公都常笑說，他是撿來的，我才是親生的」。

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「今年因為我大姑跟她婆家鬧翻，所以想回來過年」，婆婆怕原PO辛苦，也怕她想家，就說原PO可以回娘家圍爐，沒想到當原PO打給親媽告知，迎來的卻是責罵，「連我哥也說，除夕初一我這個嫁出去的女兒回來會帶衰娘家」直指原PO「不懂習俗」，但讓原PO更心碎的是，「他們竟然說我婆婆很有心機，故意要拖累我們家」，連原PO爸爸都不挺，「甚至打給我婆婆問她什麼居心，為什麼要大過年的把媳婦趕去娘家」，但無論原PO婆婆怎麼解釋都沒有用。

原PO感到非常內疚，拼命跟婆婆道歉，「她只說，沒想到會變成這樣，要我別多心」，這番回覆讓原PO更不捨也更氣自己親人，「我回娘家過年有這麼嚴重嗎？習俗就比我這個女兒重要？」心碎問道，「哥哥是心頭肉我不是嗎？同樣都是孩子為什麼我爸媽要這樣對我？」

貼文一出，網友們紛紛同情原PO的遭遇，「我媽都明說，女兒不能分家產、年初一也不準回去觸霉頭」，「很討厭拿舊習迷信來說嘴，什麼時代了還在除夕嫁出去的女兒不能回娘家」，「妳還是好好孝順妳的婆婆，感覺開明多了」，「慶幸妳遇到好婆婆，娘家就少接觸」。

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