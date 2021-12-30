「金融業發12個月年終」真相驚呆　券商員工嘆：有1個月要偷笑了

▲原PO心酸表示，領到1個月年終就要偷笑了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

長榮海運今（30）日發年終，傳出「獎金最高40個月」，其中有員工一早看到150萬入帳頓時嚇傻。然而年終兩樣情，有女網友哀號，目前從事證券業，對於「年終上看12個月」的消息感到無比心酸，而真正實情是她的獎金被苛扣，手續費都退回給客人，「年終要是超過一個月就抿著嘴偷偷笑了。」

一名女網友在臉書《爆怨公社》以「券商慘業甘苦人」為自稱，表示大家對於金融證券業領N個月年終，根本是錯誤資訊，「哪來12個月？我真有的話，我請所有按讚的人吃雞排。」

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原PO緩緩道來，做券商的手續費都退給客戶了，且公司要確保獲利「就從營業員的獎金苛扣，每一億的獎金頂多幾千塊，年終要是超過一個月就抿著嘴偷偷笑了。」

正因為外界資訊錯很大，總讓原PO與其他營業員們被客戶質疑「賺很大」，因此她希望藉由這篇澄清文來導正大家的刻板印象。

文章曝光後，部分網友胡鬧按讚回應，「最高12個月，等發雞排」、「為了雞排，我來按讚了」、「雞排不切要辣+1謝謝」、「按讚有雞排」。

歪樓一片中，有網友「薪」酸回應，「應該就跟平均所得一樣的意思吧，高層領絕大部分的薪水跟獎金，剩下的有領就要偷笑了」、「難怪我的營業員都畢業了」、「小員工永遠就是領最低的」、「上看12個月，下看不知道真正的心酸」、「最高並不是人人最高，文字遊戲，看懂的人就知道有人不是那些最高的」。

不過有銀行同行分享，「富X真的有，不過要分三年領，但三年後就可以領前兩年的，也是一樣啦」、「嗯...元X去年年終扣完稅還有10個月」。

▼原PO表示，每一億獎金才幾千元。（圖／翻攝爆怨公社）

