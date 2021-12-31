他曾因母身分自卑...「1關鍵」反轉人生　網：天生優勢

▲原PO曾因媽媽的身分感到丟臉，沒想到長大後卻反轉人生 。（示意圖／視覺中國）

記者謝欣辰／綜合報導

外籍配偶在台灣雖已很常見，但文化歧視依舊存在。有位網友就在《爆料公社》分享，自己媽媽就是外籍配偶，小時候因此覺得丟臉自卑，但長大後卻也因此反轉人生，一路走來的心路歷程，讓網友全暖哭。

原PO開頭就直言，「從小我就因為媽媽的關係被笑」，並訴說幼稚園的時候媽媽來參加園遊會，就被笑是越南人的小孩，「後來我就不讓媽媽參加任何學校活動」，沒想到這情況到了國小更嚴重，「因為媽媽，沒有小朋友願意跟我玩」，有些同學甚至會在原PO面前亂講越南話藉此嘲笑，「我回家就會把氣發在我媽身上，媽媽也都會忍不住哭著跟我對不起」。

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「雖然我媽媽是買回來的，但跟我爸感情很好」原PO繼續說道，原PO的奶奶甚至鼓勵媽媽去上國語班，「我們這個村的外籍新娘很多，我常看到隔壁阿嬤罵她家媳婦」，所以原PO媽媽很開心嫁進願意接納她的家庭，直到原PO國小六年級比較懂事了，聽到母親這樣講，不禁很後悔以前那些行為，「抱著她就大哭起來」，原PO從此再也不會阻止媽媽參與任何學校活動，「我也會很坦然地跟同學說，我的媽媽是外籍配偶」。

原PO出社會以後，突然發現「多一個語言真的差很多」，也感謝奶奶不斷提醒他不能排斥，要學習母親的語言，原PO的爸爸每兩年也會帶一家大小回越南，「那邊的親戚都很訝異，我能用越南語對話」，原PO更是靠著越語的優勢，現在任職於一家外商企業，也在工作上得心應手，「同事雖然母親也是外籍配偶，他卻連對話都不會」。

原PO最後也鼓勵所有外籍配偶的孩子，「媽媽當時的選擇或許是不得已，但她畢竟是媽媽，是生養你的母親，請好好善待她，因為她很愛你，你也要好好愛她。」

貼文一出，大批網友被原PO的心路歷程感動哭，「好感人」，「眼眶紅了，感動」，「我們無法決定自己的出生，但是未來是靠自己去創造的，多多體諒去愛護最親的家人」，「您有很棒的家人們，讓人感到溫暖」，「的確為什麼要歧視別人，很高興因為你媽媽讓你有不一樣的人生，你的文章真的激勵了很多人」，「媽媽的好不分國籍，他一定是最愛妳的媽媽」，「千萬不要因為媽媽是外籍配偶而感到丟臉，這其實是天生優勢」。