朱立倫若再吞敗要下台？　民進黨團：中二選情激烈「雙方各有擅長」

▲民進黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案及台中市第二選區立委補選投票在即，近期藍營內傳出「若再失敗國民黨主席朱立倫下台」聲浪，對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳今（30日）在黨團記者會後受訪說，不評論朱立倫是否下台一事，但應讓優秀立委可以繼續在立法院為國家謀福，民進黨會全力以赴。

劉世芳今天上午受訪說，面對林昶佐罷免案和中二立委補選，民進黨從來不把這些事情當作別人的事，而是會全力以赴，強調林昶佐是受公督盟認證的的優秀立委，希望他可以留在立法院。她並指，民進黨候選人林靜儀與國民黨候選人顏寬恒在中二選區選戰打得非常激烈，雙方各有擅長，站在民進黨的立場，如何讓優秀立委可以在立法院為國家謀福，才是最重要的事情。

民進黨團書記長蔡適應表示，每次公共事務參與都是各政黨努力的結果，民進黨主席、總統蔡英文在12月18日公投投票前講的非常清楚，這不是藍綠對決，而是要走向更好的未來，同樣的道理，1月9日林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選投票，都是讓民眾確認、選擇這些國會議員是否適任，不論國民黨對手怎麼看待這兩個選區，對民進黨來講，持續在這兩個選區努力，希望林靜儀能夠勝選、林昶佐罷免案不成立，這才是民進黨的目標。