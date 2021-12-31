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家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！網狠酸：心裡只有錢

▲瑞莎被控斂財、帳目不明，學生家長留言力挺。（圖／翻攝自Facebook／Larisa）

▲家長質疑瑞莎斂財。（圖／翻攝自Facebook／Larisa）

記者施怡妏／綜合報導

藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」，28日遭選手家長指控斂財、形象假面，消息曝光後風向一面倒，全數力挺瑞莎，一名家長無奈表示，明明知道是假的卻無力反駁，因為自己不是名人，「我們只能任人擺佈」，結果被網友抓包，該名家長11月中在臉書販賣非法機上盒「安博盒子」。

該名家長28日在臉書PO文，看到風向一面倒挺瑞莎，覺得忿忿不平，「在事件裡面受傷的並不是她，而是那些一直努力的選手和教練」，且瑞莎的形象太好了，即使事實與證據擺在眼前，「還是很多人認爲她真的被抹黑了」，明明知道是假的，卻沒辦法證明「我們才是那個最真實的」。

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家長嘆氣表示，期盼有人能聽聽無名小卒的心聲，「我們只能任人擺佈，說實話，只能怪我們自己什麼都不是，不是名人，不能左右風向，沒有能力去反駁」，希望大家可以放下成見，「我們已經遍體鱗傷了，哪怕試著思考我們的說法也好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自家長臉書）

▲該家長在臉書販賣安博盒子。（圖／翻攝自家長臉書）

然而貼文一出，多數網友不領情，「沒有實質證據就是抹黑」、「還好解約了，不要浪費資源在你們身上」、「想潑人髒水拿不出證據」、「匯款紀錄拿出來啊！連普通國小社團都有記帳了！沒證據不要亂扯」、「說別人斂財前，先看看自己建立的貪小便宜形象」

此外，還有人發現，該名家長在11月，於個人臉書販售安博盒子，「最新安博9，有需要請私訊喔」。引來網友們狠酸「賣安博算協助盜版犯罪嗎」、「原來是生意人，難怪對錢這麼敏感」、「原來是賣非法品的犯罪嫌疑人，難怪要別人無上限的奉獻，丟透台灣人的臉」。

事實上，警方近期掃蕩盜版影音，本月28日將安博盒子全面斷訊。衛星公會表示，感謝政府執法決心，並呼籲民眾、電商平台與經銷商等，不買、不訂、不餵養盜版業者，一起維護正版影視創作環境。

▼家長希望大家可以聽聽他們的聲音。（圖／翻攝自家長臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自家長臉書）

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