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被控利用選手當宣傳工具！律師揭瑞莎「錯在這2字」　眾點頭：認同

▲▼瑞莎。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

▲瑞莎成立的韻律體操協會被爆款項不清。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

記者施怡妏／綜合報導

藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操（Rising Star RG）」致力於培育台灣小選手，28日卻遭學生家長指控帳目不清，質疑她把錢放進自己口袋，協會在同天晚間寫下長文反駁，瑞莎也強調「我不收費教所有孩子們」，對此，林智群律師點出，整件事情瑞莎就錯在「免費」，許多網友點頭「不能再同意更多」。

瑞莎被家長指控，雖然對外宣稱「無償教學」，但請外籍教練來台，以及出國培訓，費用全要家長支付，選手根本淪為宣傳光環的工具，透過協會募款千萬元，卻也沒有讓人看見資金流向。對此，林智群律師在臉書發文，「瑞莎的事情告訴我們，『免費』兩個字可以吸引來多少奧咖，林北從不免費」。

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貼文一出，許多網友大喊「中肯」，「台灣最多這種貪得無厭的人，當然好的家長也有，但只要來幾個無恥的就飽了」、「沒錯，免費的背後『成本』更高」、「超多，而且更會予以予求」、「也不想想，沒瑞莎的話，他們連三百塊都拿不到」、「免費、方便，只會讓人輕視、鄙棄」。

瑞星韻律體操28日針對3項指控一一回應，帳目部分也已經在整理單據，在交給第三方會計師事務所進行查核後會在2022年3月完成，許多網友也都湧入該聲明下力挺，瑞莎也在個人IG轉發該聲明，再以黑底白字表示「善良不代表隨便讓人騎在頭上」，堅定態度就如她所說的，即使這條路艱辛也遇到很多困難，甚至遇到原本曾盡力幫助的人惡言攻擊，她也會繼續下去。

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