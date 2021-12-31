影／機車沒禮讓！他「竟出手推騎士」下秒淡定離去　後車看傻眼　

記者陳羿妏／綜合報導

行人過馬路時，車輛應禮讓。不過，新北汐止長安國小旁的鐵路高架橋附近昨（30日）有一名男子走過斑馬線時，因機車未禮讓，竟動手推了騎士一把，隨後淡定離去，而被推的騎士則是向右拐了一下，直接往前行駛，所幸並未受傷，但誇張的景象讓後方騎士看傻眼。對此，事發畫面也隨之曝光。

▲▼ 男子過馬路推機車 。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權提供）

臉書粉專「記者爆料網」分享「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」的影片寫道「雖然小編很討厭不禮讓行人的車，但這樣下手真的母湯啦！」透過畫面可以看到，當時揹著後背包的男子行經斑馬線，見到機車未禮讓，直接舉起手來推了騎士，結果騎士向右拐了一下，接著就落跑，場面相當驚險，至於男子則是動手推了一下，隨後淡定離去，讓後方身穿藍色外套的騎士看呆，騎車過程忍不住望向該名男子。

畫面曝光後，網友接連留言，「一點禮讓行人的觀念都沒有難怪事故一再發生，該受譴責！」「讚」、「居然沒倒！」「順便檢舉啊本來就該禮讓」、「幹的好」。

根據《道路交通管理處罰條例》第44條第2項「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」，駕駛可被處新台幣1200元以上、3600元以下的罰緩。

不過，交通部的部務會報於今年1月通過修正《道路交通管理處罰條例》，為了強化行人的路權保障，像是車輛未禮讓行人優先通過者，罰鍰上限從新台幣3600元提高至6000元。

車輛不停讓行人先行3點取締認定原則：

一、路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。

二、路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。

三、以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。