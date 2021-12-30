月入30K省吃儉用供女美國7年　慈父不忍心聲請保護令反遭殺害

▲台中碩士情侶弒父棄屍。（圖／民眾提供）



記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中驚傳弒父棄屍命案，死者是一名在國小擔任警衛的江姓男子，其32歲、讀碩士的大女兒夥同在美國結識的34歲張姓男友，持榔頭殺害老父親，還將遺體掛在機車上，載往太平山區棄屍。台中市社會局社工曾多次勸江父聲請保護令，但江父心疼女兒遲遲未聲請，未料竟遭殺害。

據悉，江父客氣、每次社工訪視時，情緒都相當平穩，社工曾多次勸江父聲請保護令，但透露女兒近來狀況好轉，為人父母不忍心，所以都沒有聲請。

▲江父疼愛女兒不願聲請保護令，卻遭殺害被棄屍山區。（圖／民眾提供）



擔任國小警衛的江父，月收入至多3萬元，江女靠著父親資助加上助學貸款，到美國求學7年，後來江家不再金援，江女只好回台灣。江女疑似因不滿父親多年阻止其和男友交往，還不願意贊助其出國留學費用，27日竟夥同張姓男友到父親擔任警衛的學校談判，雙方一言不和，張男竟直接持榔頭將江父打死，2人事後還一起將父親的遺體靠在車頭，載往山區棄屍，直到二女兒察覺事態不對，報警協尋父親，才讓整起事件曝光。

台中市社會局表示，江父曾通報家暴，為家防中心服務個案，社會局開案2個月以來共訪視5次，先前江父曾透露女兒狀況有改善，每次江女上門要錢不成就會與老父親起糾紛，逼得老父親江男報警處理，社工也鼓勵江男聲請保護令，但江男認為女兒後來狀況有改善，而社工也曾與江男討論安全計畫，包括變更上下班路線、行車紀錄器及安裝手機報案APP等，卻未能防止憾事發生。

依規定，保護令有5種類型，包括禁止實施家庭暴力；禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為；命遷出住居所；遠離住居所、工作場所、學校或其他特定場所的一定距離以及完成加害人處遇計畫等，如果加害人經法院核發含有上面類型的保護令，卻仍然違反的時候，就會構成違反保護令罪，最高可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣十萬元以下罰金。