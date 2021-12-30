獨／爸遭碩士女逆倫狠殺！竹科兒靈堂上香落淚　全家抱一起痛哭

▲江男(灰衣)在父親靈堂前悲痛落淚。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中驚爆碩士情侶弒父案，擔任學校警衛、省吃儉用支付女兒出國求學費用的江父(57歲)，僅因阻擋戀情、拒絕持續資助，竟遭長女夥同張姓男友以榔頭狠殺棄屍。在竹科工作的江家小兒子得知大姊弒父後，昨連夜趕回台中見父親最後一面，今在靈堂上香頻頻拭淚，還抱著家人痛哭。

據了解，死者江男(57歲)婚後育有3名子女，平時在大里區某國小擔任警衛，月薪約3萬元左右，儘管經濟條件不寬裕，但仍然盡力供子女唸書，更資助長女赴美攻讀碩士7年，未料因故斷了金援後，長女竟懷恨在心，埋下弒父悲劇的種子。

27日深夜11時許，江女與張男趁著父親下班前往學校談判，雙方在校內走廊發生衝突，張男竟直接持榔頭將江父殺害，隨後騎機車載屍前往太平黃竹山區，丟棄在一處山溝中，而江女則全程騎著機車跟隨把風，2人棄屍完成後還若無其事地回家，直到江家次女發現父親遲遲未歸，驚覺事態不對，報警協尋後全案才因此曝光。

江家小兒子說，爸爸對3個子女都很好，是一個盡責的好父親，雖然薪水不多，但對於孩子的教育費用都會想盡辦法支付，尤其大姊前往美國唸書的那7年，爸爸更是省吃儉用，就只為了寄生活費給大姊；而大姊金援被斷、返台以後也未找正當工作，時常跟爸爸伸手要錢，還常出言忤逆父親，沒想到最終竟演變成逆倫悲劇。

據悉，江家小兒子目前在竹科工作，昨接獲噩耗後強忍悲痛情緒，連夜南下趕回台中協助處理父親後事，稍早他也出現在父親靈堂上香，過程中還頻頻伸手拭淚，神情哀戚；在上香後，江家小兒子還與家人走出靈堂，5人圍圈相互擁抱、低頭痛哭。

▼江家人在靈堂外抱一起痛哭。