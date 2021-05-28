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花蓮弒母奇案！師姐：亡魂把假牙拿出來　追出浮屍驚人身分

女浮屍雙手遭反綁，死狀悽慘。（圖／報系資料照，下同）

▲女浮屍雙手遭反綁，死狀悽慘。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

花蓮縣豐濱鄉緊鄰太平洋，風景秀麗，吸引大批釣客前往垂釣。2012年5月4日，一名釣客在貓公溪出海口釣魚時，發現一名女子倒臥岸邊，走近查看後驚見死者頸部、雙手遭綑綁，嚇得趕緊報案。由於死者身上沒有證件，加上遲遲沒有家屬認屍，警方始終無法比對出身分，直到專案小組前往廟裡拜拜，才獲得重大進展。

據了解，死者當時除了口鼻遭膠帶黏住，手腳也被繩索綑綁、頸部還纏繞著鐵絲，明顯是他殺；警方獲報後，立即成立專案小組展開追查，無奈手中線索不多，只能靠被害人口中的全口式假牙找尋蛛絲馬跡，卻遲遲無法比對出身分，讓偵辦人員相當氣餒，決定到花蓮天浩宮拜拜，祈求神明幫助警方早日破案。

時任花蓮鳳林警分局偵查隊隊長駱貞輝透露，他走進廟裡不久，一位女乩身突然語出驚人表示，一位女冤魂就跟在自己身後，「長得很恐怖，還把假牙拿出來」，驚人巧合讓他當場嚇了一跳，連忙追問細節；在師姐幫忙溝通下，駱貞輝得知死者姓陳，家住在北部，趕緊要隊員清查北部失蹤人口，終於比對出被害人身分。

警方查出，死者是55歲婦人陳誼，住在台北市北投區，平時是家庭主婦，先生則是退休軍官，夫妻倆早期投資房地產賺了一筆錢，但生活相當單純；專案小組發現，陳婦失蹤前一天，曾和女兒蔡京京出門看房子，當晚就沒有回家，誰知往下一查，竟查出蔡女曾在案發前後和男友曾智忠一起到過花蓮，真相呼之欲出。

鳳林警方公布死者衣物，盼民眾幫忙提供線索。

▲鳳林警方公布死者衣物，盼民眾幫忙提供線索。

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