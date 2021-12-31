新天地教會舉辦線上畢業典禮　近兩萬名神學生畢業

▲「新天地教會」透過YouTube官方頻道向全球民衆直播「錫安基督教宣教中心」112期線上畢業典禮。（圖／新天地教會提供，下同）

生活中心／台北報導

「新天地教會」的宣教中心於12月26日舉辦線上畢業典禮，共1萬8千838名神學生畢業，收聽啟示錄講座的牧師紛紛簽訂諒解備忘錄（MOU），宣教中心初級課程將透過YouTube播出。

「錫安基督教宣教中心」是由「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（總會長：李萬熙，以下簡稱「新天地教會」）運營的聖經教育中心，為該教會的附屬機構，於2021年培養近2萬名新聖徒，並在12月26日舉辦了112期線上畢業典禮。

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韓國時間12月26日中午12時，「新天地教會」透過YouTube官方頻道向全球民衆直播「錫安基督教宣教中心」112期線上畢業典禮。當天共有1萬8千838名神學生畢業，其中來自韓國的畢業生為1萬1千162名，來自海外的畢業生為7千676名。

主領禮拜時，李萬熙總會長強調，聖經中已預言如今會通過啟示錄成就的話語創造新國度和新民族。此外，李總會長明確表示耶利米書31章關於撒下兩種種子的預言已在耶穌初臨時成就。到了末世即收割之時，兩種種子中的好種會被收割，而他們作爲神的眾子將被印印，繼而被創造成12支派14萬4千人。

李總會長指出，「地球村裏清楚知道這個事實的人能有多少呢？我們『新天地』就像用聖經蓋章一樣，是按照聖經被創造的。『新天地』就是『新天新地』。大家被收割，在學院裏像印印般在心裏印上話語，且被創造成12支派，這些都是按照聖經所進行的。」李總會長進一步表示，「『新天地』12支派正按照六何原則向全球民衆講解啟示錄，他們紛紛投來橄欖枝，請求簽訂傳講這話語的諒解備忘錄（MOU）。按照聖經所說，白衣人群正在湧來。」

「錫安基督教宣教中心」譚榮真總院長指出，「我們『新天地』沒有停止成長，隨著時間推移，大家越發活潑地進行線上傳道。（自新冠疫情開始）至今，我們一直以視頻方式進行禮拜，宣教中心也在線上教學，全體聖徒亦嚴格遵守防疫措施，且通過網絡開展傳道活動。」他進一步表示，「因著總會長與12支派長一起向全球市民大衆見證啟示錄的預言和實狀，許多教會和神學院正在與『新天地教會』簽訂MOU，並邀請我們去講課。啟示錄講座結束後，『錫安基督教宣教中心』的講師將會向全球民衆見證宣教中心的初級課程。希望大家能夠親自聆聽，並確認神所約定在如今要發生的事情。」

有別於宗教界聖徒數量在新冠疫情期間普遍下降的情況，「新天地教會」通過線上教育有顯著的增長，因而本次典禮的畢業生規模引起了宗教界和其他領域的廣泛關注。去年，「錫安基督教宣教中心」培養了1萬8千382名畢業生。換言之，因新冠疫情影響而中斷宗教活動後的兩年間，合共3萬7千220人修畢線上聖經教育課程並加入了「新天地教會」。

唯獨「新天地教會」的聖徒數量在新冠疫情以後呈現出這樣的增長，有分析認爲這有賴於其以聖經話語為中心的信仰方式。隨著實體宗教活動因疫情中斷，加上YouTube等平臺具備多語言的播放功能，很多人在接觸「新天地教會」的聖經教育後產生興趣並開始學習。

「新天地教會」相關人員表示，「因著新冠疫情而飽受疾病、災害與苦難的民衆正在深思人生與苦難，追求宗教的人數日益增多，此時宗教應該要給予他們答案。在實體活動受限之時，宗教世界的話語教育愈發重要，有聖經話語的地方必然能看見增長。」他又强調，「來年1月3日起，『新天地教會』將在每週一、四通過YouTube播放由宣教中心講師函授的初級課程（共24場）。這是牧師們邀請我們提供的課程內容，請大家親自聆聽並作出判斷。」