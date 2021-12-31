　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新天地教會舉辦線上畢業典禮　近兩萬名神學生畢業

▲▼ 新天地教會 。（圖／新天地教會提供）

▲「新天地教會」透過YouTube官方頻道向全球民衆直播「錫安基督教宣教中心」112期線上畢業典禮。（圖／新天地教會提供，下同）

生活中心／台北報導

「新天地教會」的宣教中心於12月26日舉辦線上畢業典禮，共1萬8千838名神學生畢業，收聽啟示錄講座的牧師紛紛簽訂諒解備忘錄（MOU），宣教中心初級課程將透過YouTube播出。

「錫安基督教宣教中心」是由「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（總會長：李萬熙，以下簡稱「新天地教會」）運營的聖經教育中心，為該教會的附屬機構，於2021年培養近2萬名新聖徒，並在12月26日舉辦了112期線上畢業典禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國時間12月26日中午12時，「新天地教會」透過YouTube官方頻道向全球民衆直播「錫安基督教宣教中心」112期線上畢業典禮。當天共有1萬8千838名神學生畢業，其中來自韓國的畢業生為1萬1千162名，來自海外的畢業生為7千676名。

主領禮拜時，李萬熙總會長強調，聖經中已預言如今會通過啟示錄成就的話語創造新國度和新民族。此外，李總會長明確表示耶利米書31章關於撒下兩種種子的預言已在耶穌初臨時成就。到了末世即收割之時，兩種種子中的好種會被收割，而他們作爲神的眾子將被印印，繼而被創造成12支派14萬4千人。

李總會長指出，「地球村裏清楚知道這個事實的人能有多少呢？我們『新天地』就像用聖經蓋章一樣，是按照聖經被創造的。『新天地』就是『新天新地』。大家被收割，在學院裏像印印般在心裏印上話語，且被創造成12支派，這些都是按照聖經所進行的。」李總會長進一步表示，「『新天地』12支派正按照六何原則向全球民衆講解啟示錄，他們紛紛投來橄欖枝，請求簽訂傳講這話語的諒解備忘錄（MOU）。按照聖經所說，白衣人群正在湧來。」

▲▼ 新天地教會 。（圖／新天地教會提供）

「錫安基督教宣教中心」譚榮真總院長指出，「我們『新天地』沒有停止成長，隨著時間推移，大家越發活潑地進行線上傳道。（自新冠疫情開始）至今，我們一直以視頻方式進行禮拜，宣教中心也在線上教學，全體聖徒亦嚴格遵守防疫措施，且通過網絡開展傳道活動。」他進一步表示，「因著總會長與12支派長一起向全球市民大衆見證啟示錄的預言和實狀，許多教會和神學院正在與『新天地教會』簽訂MOU，並邀請我們去講課。啟示錄講座結束後，『錫安基督教宣教中心』的講師將會向全球民衆見證宣教中心的初級課程。希望大家能夠親自聆聽，並確認神所約定在如今要發生的事情。」

有別於宗教界聖徒數量在新冠疫情期間普遍下降的情況，「新天地教會」通過線上教育有顯著的增長，因而本次典禮的畢業生規模引起了宗教界和其他領域的廣泛關注。去年，「錫安基督教宣教中心」培養了1萬8千382名畢業生。換言之，因新冠疫情影響而中斷宗教活動後的兩年間，合共3萬7千220人修畢線上聖經教育課程並加入了「新天地教會」。

唯獨「新天地教會」的聖徒數量在新冠疫情以後呈現出這樣的增長，有分析認爲這有賴於其以聖經話語為中心的信仰方式。隨著實體宗教活動因疫情中斷，加上YouTube等平臺具備多語言的播放功能，很多人在接觸「新天地教會」的聖經教育後產生興趣並開始學習。

▲▼ 新天地教會 。（圖／新天地教會提供）

「新天地教會」相關人員表示，「因著新冠疫情而飽受疾病、災害與苦難的民衆正在深思人生與苦難，追求宗教的人數日益增多，此時宗教應該要給予他們答案。在實體活動受限之時，宗教世界的話語教育愈發重要，有聖經話語的地方必然能看見增長。」他又强調，「來年1月3日起，『新天地教會』將在每週一、四通過YouTube播放由宣教中心講師函授的初級課程（共24場）。這是牧師們邀請我們提供的課程內容，請大家親自聆聽並作出判斷。」

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
23歲女神現身《華燈2》！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」
弒父碩士女赴美成川普、巴菲特學妹　閏蜜爆：男友是幹話王
機車沒禮讓！他竟「出手推騎士」下秒淡定離去
快訊／台11線「4車連環撞」！　雙向全堵住
買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招不怕
姊夫摩鐵硬上小姨子！　孕妻床邊幫脫褲
1張照片感動4萬人！何韻詩哭喊「好愛他」　背後男人身分曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

公費留學考錄取名單出爐　錄取生「這時間前」簽訂行政契約

新北跨年煙火20：22率先全台登場　淡水八里交通攻略

快訊／連假首日火車又壞！台鐵「車輛故障」壽豐=南平延誤

蛋批發價「每台斤44元」！年節近+天冷雞不下蛋　農委會啟動四措施

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招：不怕買貴　

宜蘭清水地熱遊客爆量　停車場啟動「一出一進」總量管制

連假首日蘇花改蘇澳端湧南下車潮！排隊畫面曝　估午後才紓緩

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

台中啃老族碩士情侶檔聯手弒父　深夜堵人、持鐵鎚攻擊山上棄屍

啃老碩士情侶弒父棄屍現場曝　警尋人卡關拜土地公下秒驚見死者

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

公費留學考錄取名單出爐　錄取生「這時間前」簽訂行政契約

新北跨年煙火20：22率先全台登場　淡水八里交通攻略

快訊／連假首日火車又壞！台鐵「車輛故障」壽豐=南平延誤

蛋批發價「每台斤44元」！年節近+天冷雞不下蛋　農委會啟動四措施

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招：不怕買貴　

宜蘭清水地熱遊客爆量　停車場啟動「一出一進」總量管制

連假首日蘇花改蘇澳端湧南下車潮！排隊畫面曝　估午後才紓緩

2022年台股超車港股　謝金河：下一個大變化將發生

黃暐傑冬盟2戰無失分　解決大聯盟全壘打王歐祖納

許瑋甯爆「對戲男演員伸舌」　小S逼問讓女神崩潰了

厄文最快1月客場戰溜馬回歸　美名嘴直言讓他兼職總比缺席好

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

德國連2年「跨年禁售煙火」　民眾瘋湧波蘭掃貨！排隊3小時也要買

黃珊珊民調墊底　柯文哲不服氣：其他人能證明可以當好市長？

外籍大學生挑戰中職　廖敏雄怎麼看？

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

新北聯醫30天內護理師「2死1傷」傳被下封口令　院方回應了

媳婦獲准回家過年　爸媽竟嗆「婆婆要拖敗我們家」

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

「好市多神物」刷一排等退貨！網怒曝真相

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

水逆要來了！「這4星座」運勢大好苦盡甘來

網曝科技、建設年終也超過10個月

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

酒後找代駕　瘋狂司機飆時速161

更多熱門

相關新聞

新天地舉辦首場全球啟示錄講座

新天地舉辦首場全球啟示錄講座

10月18日新天地教會舉辦了名爲“見證神的新約——啟示錄的預言與成就”的講座。李萬熙總會長指出：“啟示即打開、展示。在啟示錄5章，神的右手中有用七印封住的書卷，無人知道其內容。耶穌取過來揭開七印並展開書卷，約翰通過幻象看到其內容。

教會不聽勸成防疫破口！南韓邪教教主下場慘兮兮

教會不聽勸成防疫破口！南韓邪教教主下場慘兮兮

造假信徒名單引爆疫情！新天地教會獲判無罪

造假信徒名單引爆疫情！新天地教會獲判無罪

韓新天地教主一審無罪！法官：未違反防疫法

韓新天地教主一審無罪！法官：未違反防疫法

鑽石公主號慘淪「病毒培養皿」　回顧2020重大群聚！

鑽石公主號慘淪「病毒培養皿」　回顧2020重大群聚！

關鍵字：

新天地教會

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

露奶擺攤賣蛋捲警察管不住　清涼辣妹被騷擾報案

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

女高生編出「花蟹」給對手跳　MONIKA說重話

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面