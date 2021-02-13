教會不聽勸成防疫破口！南韓邪教「五大洋」洗腦斂財　教主下場慘

▲南韓救援派分支「五大洋」教主朴順子。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓爆發首宗新冠肺炎（COVID-19）病例至今已超過一年，從2020年3月新天地教會群聚感染引爆大流行，一直到最近基督教傳教團體BTJ列邦中心群聚感染案，如何規範宗教信仰自由，是南韓長期以來亟待解決的課題。

回顧過去，南韓甚至於1987年爆發「五大洋集體自殺案」，一群信徒慘遭教主洗腦喪失性命，引發當時社會各界震驚。

「五大洋集體自殺案」還曾是韓劇《Signal信號》故事元素之一，而其實五大洋一詞源自於一間工藝品工廠，其創辦人朴順子（박순자）為基督教分派，救援派（구원파）的信徒之一。

據傳朴順子年輕時曾生一場大病，原本無藥可醫的她卻突然痊癒，因此將之歸因於信教後得到上帝「救贖」，成為日後進入救援派的契機。之後，朴順子在教會擴張勢力，還帶著追隨者另創門戶，成立「五大洋集團」，深信自己將會成為世界領導，統領五大洋。

▼朴順子創建工廠「五大洋」。（圖／翻攝自韓網）

▲「五大洋」工藝品工廠。（圖／翻攝自韓網）

朴順子1984年開設工藝品工廠「五大洋」後成績斐然，事業規模跟著擴展至京畿道龍仁、大田，甚至併吞當地幼兒園與養老院，還曾對孤兒洗腦，「你們沒家人，只有我才是你們的母親！」

不料1986年朴順子投資日本電子產品公司後卻開始血本無歸，之後開始將每名員工、信徒與其配偶分配進狹小的房間，令其過著禁慾的生活，且禁止隨意進出，信徒之間甚至得互相監視、操控行蹤。

為獲取最大利潤，朴順子要求每名員工與其家屬向外借款共達170億韓元，若有債主前來討債，則命令員工鞭數十驅之別院，此時五大洋集團開始受南韓社會關注。

▲工廠天花板搬出朴順子與31名信徒的屍體。（圖／翻攝自韓網）

直到1987年8月29日，一名員工巡視京畿道龍仁的工藝品工廠時，一股類似死老鼠的濃烈屍臭味撲鼻而來，才發現天花板上藏有包括朴順子與31名信徒的屍體。事後，朴順子的丈夫趕往現場認屍。當時輿論認為，朴順子與信徒是殉教輕生；也有客觀分析指出，恐怕是因債務糾葛才輕生。

其實救援派在南韓還分為3大派，之間目前毫無任何聯繫，其中最廣為人知的是牧師權信燦（권신찬）所創立的基督教福音浸禮會，其直傳弟子為俞炳彥（유병언），在政壇、娛樂圈人脈廣闊。