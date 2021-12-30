炫耀「大包年終」慘了！員工被記大過　網點關鍵：要低調

▲有網友炫耀年終後，被公司懲處。（示意圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮海運（2603）員工30日領到超大包年終獎金，入帳當天接匯款通知的截圖PO網分享；據悉，長榮今年的年終平均高達40個月，驚動各行各業。對此，有網友指出，他朋友因為上網炫耀年終，現在被公司記了一個大過，「看來褲底也要一大包了，這樣算不算樂極生悲？」

該名網友在PTT上發文表示，他朋友30日上網炫耀「今年年終超大包」，結果竟被公司記了大過，讓他開玩笑地說，不只年終大包，連褲底都要一大包，「這樣算不算樂極生悲？」但文內並未提及是哪間公司。

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網友看完紛紛留言，「我們懷念他」、「記大過會怎麼樣？」「80個月年終，可以退休養老了」、「錢不露白」、「為什麼不行？記過理由是啥？」「有差？賺一次就離職啦，夠吃喝玩樂一輩子」。

▲長榮海運平均發出40個月的年終。（示意圖／翻攝自shutterstock）



此外，也有人聯想到今天發出超大包年終的長榮海運說，，「2603（長榮）是密薪制，有守密義務，違反公司規定」，「用嘴巴講就好了，拍圖就是蠢」、「有類似公開圖片的人很多，這些人也一起被記過嗎？」「員工守則有寫不可公開薪資之類吧」，但也有人說「可以炫耀啊，馬（後面）幾個位數很難？」

據傳，長榮認為海運業苦稱10多年，員工仍原意留下奮鬥，近兩年景氣大好，因此不能省年終的大紅包，但考量其他產業可能沒賺錢，有下令要員工低調，不要到處宣揚。

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