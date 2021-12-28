2021全國語文競賽　屏東南榮國中奪3大獎

▲全國語文競賽南榮國中獲國語朗讀特優，作文特優，閩南語情境式演說優等3項獎項 。（圖／南榮國中提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

110年全國語文競賽於26日在桃園舉行，來自屏東縣的南榮國中3位參賽學生，榮獲國語朗讀特優，作文特優，閩南語情境式演說優等3項獎項，堪稱是南榮之光、屏東之光。

獲獎3位同學，分別是林書妍國語朗讀特優，林芊妤 作文特優，吳昕純 閩南語情境式演說優等，他們經由校內選拔參加區賽後晉級屏東縣賽，一路過關斬將取得第一名參賽權，再代表屏東縣參加全國賽，總共歷經近四個月的密集訓練，為屏東縣奪得特優及優等的佳績；另畢業校友(現為南榮國中英語科實習教師)吳佳穎，也榮獲國語朗讀(社會組)優等，實屬不易。



「我終於做到了」！林書妍同學曾於前年參加全國語文競賽時成績未達理想，可是她很有企圖心，經指導老師的指導和自己不斷努力練習，終於達到自己設定的目標-全國特優，彌補了前年的遺憾！「感謝老師和南榮戰友們的陪伴以及教導，才能有今天，謝謝南榮國中！」。

林芊妤表示：「能夠代表屏東縣參加全國語文競賽真的很榮幸，從區賽到全國賽，自己感覺在作文的各方面上都有明顯進步，感謝一路以來耐心指導、傳授我寫作技巧的指導老師和支持我的家人，一直鼓勵我並為我加油打氣，信心喊話，讓我更有勇氣的堅持下去，持續向前邁進！」。

吳昕純表示：「在準備情境式演說的過程當中，除了需要在有限時間內組織架構內容，還需用閩南語回答評審老師的問題，就如同面試一般緊張。感謝老師的指導訓練，語音、語調、動作、俚語、內容，都要面面俱到，回頭看，我也已經獲得可以陪我一輩子的能力了」。

校長張顥騰說，學校非常重視語文競賽，校內國語、英語、閩語、客語及原住民語人才濟濟，學校每年3月均會在校內舉行語文初賽，遴選出優秀選手，透過紮實的訓練提升語文力。這次3位同學能榮獲全國賽佳績，再次展現該校語言教學的豐碩成果。能有如此亮麗表現，歸功指導老師用心栽培及選手辛勤耕耘，讓南榮國中的選手在各項語文競賽中發光發熱、開花結果。未來也將持續深耕語文基礎教育，並致力於多元族群語言文化的傳承與創新。