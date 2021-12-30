大雅荒地變公園　盧秀燕：感謝議員合力開闢優質休憩空間

▲盧秀燕感謝議員合力開闢優質休憩空間，把荒地變公園。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

大雅區十四張圳第二期（仁和路至神林南路）及十三寮排水（中和橋至振興六路間）沿線原為一片荒廢土地，經市議員吳顯森及前台中農田水利會委員吳呈賢等人積極推動、市政府全力支持下，獲經濟部水利署補助2500萬元及市府自籌2700萬元，共計5200萬元經費進行水環境改善，預計明年中完工，市長盧秀燕表示，兩處綠地完成後，將提供民眾更多休憩空間。

大雅區公所日前舉行十四張圳及十三寮水環境活化改善工程開工典禮，市長盧秀燕出席時表示，台中市積極推動美樂地計劃，目前修建與興建達109個公園，正持續推動中。

盧秀燕提到，大雅區長期以來公園綠地不足，而這2處土地都是水利地，如果以土地現值取得所需經費逾3億元，所以非常感謝吳呈賢積極向農田水利署台中管理處（前身為台中農田水利會）爭取無償撥用，提供水利地給地方進行綠地活化，協力打造優質休憩空間。

民政局長吳世瑋表示，大雅區交通便利，有國道一號交流道、74號快速道路，且鄰近清泉崗國際機場，周遭還有中科園區及水湳、十四期等重劃區，未來機場捷運（橘線）規劃也將行經大雅市區，極具發展優勢及開發潛力，也間接帶動轄內人口成長，使當地居民休憩場域的需求也增加，市府團隊努力改善居民生活環境及各項公共設施。

十四張圳第二期工程範圍從大雅區仁和路至神林南路，完工後將可串連一、二期步道，成為長度達800米的水岸步道，沿線並保留既有喬木增加綠帶，同時規劃透水步道涵養水源，還有沙坑、體健設施、展演平台及夜間照明等設施，結合周遭農田及十四張圳水道，打造民眾優質親水休憩空間。

此外，十三寮排水周邊環境設施強化改善工程範圍為大雅區十三寮排水沿線（中和橋至振興六路區段），完工後將有一座跨越十三寮排水兩岸的麥香人行跨橋，串聯兩岸約1公頃的綠地，同時保留既有植栽，增加綠地面積並預留滯洪空間；另為方便民眾休憩，也配置遊憩設施、展演平台，還有透水性步道。兩處完工將可提供完善的綠地空間，讓民眾走出戶外，享受大自然。

大雅區長李修齊表示，十四張圳水岸公園第一期工程打造的河岸步道，自去年11月中完工啟用後，已成為大雅區的熱門休憩景點；而十三寮排水周邊綠美化工程打造出的綠地面積，自2018年7月底完工後，已成為大雅區的重要休憩處所，但東岸部分有大片荒地未整治，且西岸尚有需改進地方，感謝市府、中央及當地民代促成，一同打造多功能優質活動空間。