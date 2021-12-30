寧可搭小黃！搭Uber「1現象」他壓力超大　網卻讚翻：很不錯啊

▲Uber的「1現象」讓原PO覺得搭車氣氛很嚴肅。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

除了大眾交通工具之外，不少人趕時間也會選擇叫計程車或是Uber。就有網友發文分享，他日前搭Uber時發現1現象，讓他覺得還是要搭小黃比較自在。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Uber司機484比較嚴肅」為題發文，提到雖然有些人覺得計程車司機的素質比較不一，不過他卻覺得計程車大哥相對有親和力，搭車時也會比較自在。

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會這樣想不是沒原因，原PO娓娓道來，日前他搭Uber時，注意到司機的臉色不太好，讓整車的氣氛變得非常嚴肅。對此，他就好奇為什麼會這樣？

▲不過多數網友則不喜歡和司機在車上聊天。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，吸引不少網友替Uber司機說話，「認真開車的臉吧」、「專注」、「不然要陪你說相聲嗎」、「認真開車被說嚴肅」、「司機平常也多數上班族，我搭車只想休息，搭個車而已，聊屁聊」、「專心開車不錯啊」、「一個全職、一個多數兼差，比什麼」、「很好啊，不會一直尬聊」、「Uber司機普遍都蠻有禮貌也不會主動尬聊」、「開車請不要分心」。

此外，也有不少網友實在不是很喜歡和司機在車上聊天，「小黃超煩，我花錢搭車還要陪他聊天」、「小黃真的有夠煩，愛聊天」、「我上車就會說我想休息一下，安靜一整路」。