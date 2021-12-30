　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寧可搭小黃！搭Uber「1現象」他壓力超大　網卻讚翻：很不錯啊

▲▼開車,女駕駛,駕駛。（圖／記者黃可昀攝）

▲Uber的「1現象」讓原PO覺得搭車氣氛很嚴肅。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

除了大眾交通工具之外，不少人趕時間也會選擇叫計程車或是Uber。就有網友發文分享，他日前搭Uber時發現1現象，讓他覺得還是要搭小黃比較自在。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Uber司機484比較嚴肅」為題發文，提到雖然有些人覺得計程車司機的素質比較不一，不過他卻覺得計程車大哥相對有親和力，搭車時也會比較自在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會這樣想不是沒原因，原PO娓娓道來，日前他搭Uber時，注意到司機的臉色不太好，讓整車的氣氛變得非常嚴肅。對此，他就好奇為什麼會這樣？

▲▼計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

▲不過多數網友則不喜歡和司機在車上聊天。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，吸引不少網友替Uber司機說話，「認真開車的臉吧」、「專注」、「不然要陪你說相聲嗎」、「認真開車被說嚴肅」、「司機平常也多數上班族，我搭車只想休息，搭個車而已，聊屁聊」、「專心開車不錯啊」、「一個全職、一個多數兼差，比什麼」、「很好啊，不會一直尬聊」、「Uber司機普遍都蠻有禮貌也不會主動尬聊」、「開車請不要分心」。

此外，也有不少網友實在不是很喜歡和司機在車上聊天，「小黃超煩，我花錢搭車還要陪他聊天」、「小黃真的有夠煩，愛聊天」、「我上車就會說我想休息一下，安靜一整路」。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
業務酒後找代駕遭「扣牌半年」！　代駕公司道歉了
中二候選人提蓋「寶可夢樂園」　研究皮卡丘怎麼發電
不只長榮豪發年終　網曝「2行業」年終也超過10個月
台灣大正式宣布併台灣之星！　換股比例曝光
史上最淫貪官！吃威而鋼帶小三上摩鐵要百姓買單　下場出爐
少將驚爆「違反男女分際」　國防部下令調職接受調查
網紅開箱「指尖血快篩」竟在鐵皮屋組裝！　已賣出30萬劑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國確診者5天可解隔　指揮中心決議「不跟進」原因曝

下班好塞！元旦連假開始「國道車潮接龍」　壅塞7路段曝光

無過敏原、零膽固醇！阿舍食品推出「植物蛋」　純素食者也可以吃

業務酒後找代駕遭「扣牌半年」！代駕公司道歉了：罰單錢我們出

12星座「2022首周運勢」曝光！射手豁出去了、處女計劃趕不上變化

明年文化預算增7億！新增兒童未來館、國家語言發展規劃

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票倒數　1／5公布幸運兒

不只長榮豪發百萬年終　網曝「科技、建設」年終也超過10個月

公公幫孫取名「賈善、賈良」！媽媽一聽諧音爆氣...網教一招放大絕

寧可搭小黃！搭Uber「1現象」他壓力超大　網卻讚翻：很不錯啊

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

美國確診者5天可解隔　指揮中心決議「不跟進」原因曝

下班好塞！元旦連假開始「國道車潮接龍」　壅塞7路段曝光

無過敏原、零膽固醇！阿舍食品推出「植物蛋」　純素食者也可以吃

業務酒後找代駕遭「扣牌半年」！代駕公司道歉了：罰單錢我們出

12星座「2022首周運勢」曝光！射手豁出去了、處女計劃趕不上變化

明年文化預算增7億！新增兒童未來館、國家語言發展規劃

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票倒數　1／5公布幸運兒

不只長榮豪發百萬年終　網曝「科技、建設」年終也超過10個月

公公幫孫取名「賈善、賈良」！媽媽一聽諧音爆氣...網教一招放大絕

寧可搭小黃！搭Uber「1現象」他壓力超大　網卻讚翻：很不錯啊

西裝男台鐵新富車站墜軌！遭撞上「臟器外露」亡　身份是台鐵員工

不甩馮迪索「溫情喊話」回歸！巨石強森狠酸：這就是他最會的情勒

「成德大王」回報母校栽培　王苡丞自費送球具

顏寬恒打政績牌對決林靜儀　「有人忙上節目卻讓疫苗受害者求助無門」

美國確診者5天可解隔　指揮中心決議「不跟進」原因曝

「王道永續指標」台灣今年退步5名！　落後中國大陸的第42名

雷／《華燈2》子維真實身世曝光！　她深藏18年祕密被揭開

尼加拉瓜使館遭轉送大陸　外交部譴責：將循國際訴訟維護財產

台灣大併台灣之星打造「業界最大5G中頻容量」　年省逾1億度用電

年終尾牙餐敘多　佳里警加強酒駕取締宣導指定駕駛

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

婆婆亂拆包裹…驚見「媳婦情趣內衣」辱罵太放蕩

「嘉義藍貓」還沒找到　飼主現身曝刪文原因

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

酒後找代駕　瘋狂司機飆時速161

「嘉義藍貓」根本沒走失？　網友爆真相！

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

台鐵死傷事故！富岡－湖口延誤

快訊／14:47地震　台北有感搖晃

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

更多熱門

相關新聞

長榮主管60K遭嫌摳門！網2字打臉：科技業都羨慕

長榮主管60K遭嫌摳門！網2字打臉：科技業都羨慕

長榮繼去年發出10個月年終後，今年就有員工收到超過200萬元的獎金，以月薪6萬元換算，年終獎金高達40個月，辛苦一整年全都值了，對此，有網友表示，聽聞傳產的薪水都不高，沒想到長榮集團的小主管，底薪竟然有6萬元，直呼「是幸福企業」，不過網友們卻表示「根本超少！」

他開計程車「衝破外牆」墜5層樓！起火慘死

他開計程車「衝破外牆」墜5層樓！起火慘死

長榮夫妻年終爽領500萬　網：頭期款有了

長榮夫妻年終爽領500萬　網：頭期款有了

長榮爽發40個月年終！他見「早盤股價」嘆：慘了

長榮爽發40個月年終！他見「早盤股價」嘆：慘了

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千　結局令人悲傷

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千　結局令人悲傷

關鍵字：

計程車司機UberPTT聊天

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

浩角翔起成軍17年狂傳不合！

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面