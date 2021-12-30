韓國瑜虧「陳其邁有三千寵愛」　他批：只喊發大財中央怎麼幫

▲韓國瑜自嘲，他當高雄市長姥姥不疼，舅舅不愛，「但現在陳其邁當市長三千寵愛在一身」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市長韓國瑜29日在政論節目指出，他當高雄市長姥姥不疼，舅舅不愛，「但現在陳其邁當市長三千寵愛在一身，哈哈哈」。對此，高雄市議員林智鴻批評，韓只喊高雄發大財這樣的口號跟言論，當時的中央要怎麼幫忙？要他不要再刷存在感，中央對高雄的幫忙都是基於國家建設、城市發展。

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

高雄市政府推壽山動物園改建，總經費5億元，但內部公文外洩，台電、中油以及中鋼各出8千萬，而市府僅自籌5千萬，其餘4.5億全來自國營事業或民間企業，高雄市長陳其邁被酸是「5億市長」。

韓國瑜在政論節目《新聞大白話》被問到，會不會嫉妒陳其邁，韓國瑜說，他當高雄市長姥姥不疼，舅舅不愛，「但現在陳其邁當市長三千寵愛在一身，哈哈哈」。不過，他補充說，曾經當過市長，不管時間長短，站在曾經服務過高雄的立場，他希望高雄越來越好，這是發自內心的祝福。

▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市議員林智鴻則發聲批評，直言韓市長是酸葡萄心理，吃不到葡萄說葡萄酸，質疑難道賽馬場會比科技廠好？難道愛情摩天輪會比5GAIoT亞洲新灣區的場域好？

林智鴻更說，韓只喊高雄發大財這樣的口號，當時的中央要怎麼幫忙？並要他不要再刷存在感，中央對高雄的幫忙都是基於國家建設、城市發展，將資源用在高雄，都是對高雄市民最好的福利跟幫助。

對於被酸是「5億市長」，陳其邁29日出席活動受訪表示，改建案是包括高雄所屬的很多國營事業，包含台電、中油、中鋼等等，對於他們長期對高雄的建設支持表達感謝。他強調，國營事業的回饋金用來協助地方，其中也含台電的電協金，這是依據電業法65條的規定，依照所屬的電廠或設施所在地給予補助，已經是行之有年的事情。

立委兼任民進黨高雄市黨部主委趙天麟則表示，市長陳其邁爭取經費挹注建設值得肯定，且補助地方建設依法有據，也是企業社會責任和共同參與高雄發展，籲外界正面看待高雄建設的進步。

趙天麟說，高雄市是全台電廠數及發電量（一年近500億度，佔全台總發電量1/5）最高的縣市，陳其邁市長上任後和中央合作並積極爭取建設經費，是市長能力的展現，也不是讓台電睦鄰基金流入特定家族支配的基金會，更何況中市府接連2年都有逾2億元的電協金，籲外界勿扭曲公民營機構參與高雄建設的用心。