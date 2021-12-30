獨／懸賞50萬尋藍貓！「賞金最終結局」來了　豪氣飼主背景曝光

記者莊智勝／綜合報導

嘉義市一名江姓網友29日在臉書PO文，表示家中養了2年多的英國短毛貓(藍貓)「弟弟」走失，焦急懸賞50萬元尋貓，還承諾「一定給現金」，引起網友暴動。今(30日)一早，江男傳來好消息，直呼愛貓「弟弟」回家了，這場近10小時的驚魂終於落幕；由於「弟弟」是自己回家，因此50萬賞金並未送出，而如今這位「豪氣飼主」身分背景也曝光。

江姓網友昨中午在臉書社團「嘉義綠豆大小事」表示，他飼養的藍貓（英國短毛貓）29日中午在嘉義市五福街走失了，希望廣大網友能幫忙他找回愛貓，「協助找回者，現金50萬元馬上給」。

高額賞金曝光後立即引發網友熱議，還吸引許多人到江男住家巷口「幫忙找貓」，江男還一度擔心因巷口太多陌生人導致貓咪不敢回家而緊急刪文。而今(30日)一早也終於傳來好消息，江男向《ETtoday新聞雲》表示，太太昨夜聽到喵喵叫，赫見「弟弟」在窗外猛抓，急忙開窗讓弟弟回家，結束這場近10小時的驚魂。

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據了解，江男現年51歲，家中務農種植黃金果。江男說，他與妻子育有一個就讀國三的兒子，但由於孩子忙於課業，沒辦法天天陪在身邊，因此與太太討論後，決定養貓陪伴，家中一共養了2隻貓，分別為公的英國短毛貓、以及母的賓士貓，此次走失的就是英短「弟弟」。

江男說，弟弟與家人相當親，每晚都跟著他們睡，對他來說，「弟弟」就是家人、就是他的小兒子；昨天中午弟弟走失後，太太一直在哭，因此他第一時間懸賞30萬元尋貓，後來加碼到50萬元，沒想到引起轟動。

消息在臉書上曝光後，江男手機接獲上百通來電，直接被打爆，住家巷口也吸引2、30人到場尋貓；如今「弟弟」平安回家，江男語氣雖然疲憊，但也顯得輕鬆、興奮，他表示，現在只希望事件趕快落幕，一家人回歸原本平靜的生活。

▲走失的英國短毛貓「弟弟」。（圖／翻攝臉書）