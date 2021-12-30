獨／「嘉義藍貓」一直在家？網質疑50萬賞金是騙局　飼主曝真相

記者莊智勝／綜合報導

嘉義一名江姓網友昨(29日)在臉書社團PO文尋貓，還開出「賞金50萬」，立即引起網友暴動。如今走失的藍貓「弟弟」平安自行回家，賞金並未送出；有網友質疑，貓一直躲在飼主住家3樓，根本就沒跑出門，整起事件就是一場蹭熱度的騙局。對此，飼主江男則駁斥，自家透天只有2層樓，「哪裡來的3樓？這些都是不實的抹黑！」

江男養了藍貓(英國短毛貓)「弟弟」已經2年多，對他們來說，「弟弟」就是家人、就是他的小兒子，昨天中午走失後，太太急得掉下眼淚，為了找回自己的家人，因此江男開出賞金50萬，不料消息曝光後立即引起網友暴動，號召2、30人前往江男住家巷口尋貓。

好消息是，昨夜弟弟已經「自行回家」，江男太太晚間聽到窗外傳來喵喵叫，一看赫見弟弟在窗外抓窗，當下欣喜若狂，立刻開窗讓弟弟回家，整起驚魂終於落幕。

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由於弟弟是自行回家，因此最終50萬賞金並無得主。事後有網友在社團PO文指稱，他29日深夜打電話詢問飼主，結果「貓咪根本沒跑出去，說躲在他們家3樓！」還要大家轉發文章，「不要半夜去找貓」，消息曝光後引起網友一片哀嚎，直呼「50萬年終飛了」，甚至還有人質疑，整起事件就是一場「蹭熱度的騙局」。

對此，江姓飼主也駁斥，自家務農種植黃金果，生活簡單純樸，「我就種水果而已我蹭什麼熱度？」而針對網友指稱「貓沒離開、一直在3樓」一事，江男也駁斥，自家就是2層樓透天，根本沒有3樓，弟弟是真的走失、也自己回家，「這些言論都是不實的抹黑！」

▲有網友質疑「50萬尋貓」就是一場蹭熱度的騙局。（圖／翻攝臉書）