一張圖秒懂！跨年出遊避車潮　國道1號埔鹽系統封閉時段曝光

▲元旦連假出遊交通國道埔鹽系統規劃路線。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2022年元旦連續3天假期，彰化縣警察局以「交通順暢」為服務主軸，針對轄內各重要道路、風景遊憩地區規劃交通疏導及相關替代道路規劃，國道1號埔鹽系統交流道從明(31)日至元旦0時至12時封閉南下匝道、1月1日及2日7時至24時封閉北上匝道，籲請民眾利用鄰近交流道上高速公路。

彰化警方指出，台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。另外台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

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交通隊指出，國道1號彰化路段道路，已將原本3車道調整為3車道加1輔助車道，考驗此次假日壅塞車潮，高速公路局在連假期間也會觀測主線道車流，啟動匝道儀控管制，相關替代道路，警方建議員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線(員鹿路)、台1線(中山路)、台19線(彰水路)、縣150線(斗苑路)，選擇由北斗交流道上國道1號。

其次彰化地區民眾改道行駛縣138甲線(線東路)，選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線(彰水路)、縣142線(彰鹿路)、縣144線(員大排道路)，改走台61線西濱快速公路。鹿港地區民眾改道行駛縣144線(員大排道路)，選擇改走台61線西濱快速公路。

其他如熱門景點鹿港古蹟區（天后宮）、芳苑濕地海空步道，連假3天也有交通管制，遊客可上彰化縣警局與各分局於所屬網站、社群網站(Facebook)等，均可查詢即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線參考，縣內各項交通管制及替代道路規劃，可至警察局交通隊網站(https://www.chpb.gov.tw/traffic/)了解詳細資訊。