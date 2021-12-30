全球疫情炸！陳時中：境外一天有50人也不稀罕　籲國人做好2件事

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布24例境外移入確定病例，追平今年新高，指揮官陳時中語重心長表示，12月境外移入個案已有387例，相較於前三個月可說是倍數成長。他提到，全球疫情大爆發，許多國家都呈指數性成長，「境外移入一天有50人也不稀罕」，呼籲民眾一定要盡快接種疫苗，參加跨年活動口罩也要戴好，否則一有破口疫情就會來得非常快，「快到我們準備不及」。

陳時中表示，昨日全球病例一天激增165萬8195名，死亡有7892名，雖然死亡數不高，但新發病例卻創新高，且各國都還沒達到高峰。

美國昨天爆出近48萬人確診、法國20萬人、義大利近10萬人，未來指揮中心也會持續嚴守邊境，也請國人自行做好防護措施，也多次呼籲民眾要快點打疫苗。

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指揮中心今日也公布疫情爆發2週年回顧影片，主題為BECAUSE OF YOU，感謝每位專業工作者冒著染疫風險站在第一線守護國人健康。

陳時中表示，明天就是2021年最後一天，以近期每日境外移入個案數推斷，「相信這個月會超過400例」，無論邊境檢疫人員、防疫計程車、檢疫旅館壓力都非常大，指揮中心會持續嚴守邊境，但國人也要做好個人防護，「還沒打疫苗的快點打」，疫苗猶豫者也至少到醫院詢問，看是否有不放心、對疫苗不了解，全民一起守護台灣。