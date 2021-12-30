EMU3000型首上路出2包　抵達樹林車門打不開！竟是車長1動作造成

▲EMU3000型車門故障。（圖／翻攝自Facebook／EMU3000 E500 運轉資訊 影像分享區）



記者崔子柔／綜合報導

台鐵EMU3000型城際列車昨（29）日起上線營運，上午408次第七節多功能車廂廁所門就發生故障，晚間441次行駛至樹林站時，竟有2車門無法開啟，首航日連出2包。

有網友昨晚在臉書社團「EMU3000 E500 運轉資訊 影像分享區」PO文指出，「再度出包，441次二車車門於樹林故障無法開啟」，不少人則留言說，「普悠瑪號也是新馬事件，才讓整個內情爆開，一堆瑕疵和問題」、「開始出錘了」、「試車只是確認行車安全無虞，其他小問題就是真正上路才知道了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《聯合報》報導，台鐵指出，441次由知本開往樹林，途中車門開關皆正常，但到終點樹林站時清車人員發現部分車門未開啟，請車長重新操作車門開關後才正常，研判是車長原先按壓速度太快，導致部分車門未開啟。

台鐵指出，這種情形也曾在其他車型發生，已通令各車長操作車門開關時應按壓至少一秒，已確認車門是否全數開啟或關閉。

▲台鐵EMU3000型城際列車第七節多功能車廂廁所門故障。（圖／記者李宜秦攝）



EMU3000型408次昨廁所自動門故障一節，無法開啟，該列車返回臺東機務段後，經日立技師更換自動門控制器，已恢復正常。