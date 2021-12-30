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聖誕節被甩...女友嫌「禮物太寒酸」　他無奈：送蒂芬妮欸

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲原PO因為聖誕禮物被女友提分手。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

情侶之間存在著「禮輕情義重」的道理嗎？近期有位網友在《匿名公社》分享，自己因為聖誕禮物被分手了，理由是「禮物寒酸」，但明明送的是知名精品品牌，這讓他相當無奈「我覺得沒什麼問題啊」。

原PO一開頭就說道，「剛剛被提分手了」，理由是聖誕禮物太寒酸，但女友原本還在聖誕節時，浪漫向原PO告白，「我是她這輩子認定的男人」，沒想到現在卻因為聖誕禮物被分手，這令原PO相當納悶，送給女友的是一個蒂芬妮的手鍊，女友則回送原PO鱷魚的皮夾，「我覺得沒什麼問題啊」。

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原PO沒想到女友會突然覺得禮物不對等，「她說我送的太寒酸，讓她被閨蜜笑」，還覺得原PO對她不是真心的，原PO傻眼，「用禮物來測試真心，也要看我的經濟狀況好嗎？」原PO接著解釋，自己年終才剛牽一台車，手上根本沒多少錢，「而且是要買多貴才能表真心啊？」他認為女友一定是被那些閒來沒事的閨蜜洗腦，不禁向女友喊話「誰才沒有真心？」

貼文一出，網友們一面倒力挺原PO，「禮物重在心意，如果有這樣勢利眼的姊妹，她還把這事告訴你，那就是她也有這樣的想法吧，分了也好」，「恭喜你，用最小的成本離開一個不OK的女友」，「呵呵，會這樣講代表她也是拜金一族，分了也好，你該覺得慶幸」。

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