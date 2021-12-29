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每到節日就消失！「性感內衣沒人看」...她曝男友職業：很忙嗎？

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO的男友每到節日就會消失，讓她非常無奈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝欣辰／綜合報導

兩個人交往都會希望一起過節日，增添一點生活小情趣。但近日有位女網友在《匿名公社》表示，自己的男友每到節日都消失，長久下來讓她非常傷心，不禁問道「我到底算不算有男朋友？」

原PO表示，跟男友已經交往6年，但對方只要每次節日都會消失，她問道，「為什麼業務工作的人，每逢節日就比別人忙？」並說到自己可以體諒，但交往6年以來，只有每年生日才能跟男友吃一餐慶祝，而他的生日揪一群人歡唱，也不讓原PO跟，「理由是太複雜，沒辦法照顧我」，這讓原PO快崩潰，「我不懂，我也不能理解」。

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原PO無奈，對於男女朋友之間的節日，不外乎是情人節、聖誕節、跨年，「特別重要不是嗎？」但這6年多來卻都沒辦法跟男友一起過，「我到底算不算有男朋友」，原PO直言，「男友每次找我都是要做」，不是向原PO借錢就是借宿，「我怎麼感覺我自己好悲哀」。

原PO心碎說道，自己拒絕了許多異性的追求，就是為了讓男友放心，朋友也少得可憐，「買了好多美美的性感內衣，但是只能在家自己照鏡子拍照」，孤獨的生活讓原PO直喊，「我的青春，我的人生只能這樣走下去嗎？我的身材我的真，難道不值得擁有一個愛我、照顧我、陪伴我的人嗎？」

貼文一出，網友們紛紛覺得原PO太天真，「這樣的男友妳還不懂嗎？該說妳笨還是蠢？用妳沒在用的腦想一下就知道妳是備胎了」，「可以找下一個了」，「離開吧，妳只是個備胎」，「離開吧，很明顯已有正牌女友了，妳只是點心」，也有身為業務的網友回應，「業務不會忙到每年那些節日都沒辦法一起過，如果愛你，也會盡量排開」。

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