罷昶倒數10天　陳柏惟力挺林昶佐：不該讓努力的人孤單

▲台灣基進前立委陳柏惟受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案投票在即，今年10月底甫遭罷免的台灣基進前立委陳柏惟今（30日）重返立院舉行記者會，並受訪呼籲「不應該讓努力的人孤單」，要把好立委留下來，用選票度過這段民主難關；另對台中市第二選區立委補選，陳也說，「老師會出什麼考卷我們不知道，但是學生就是儘量把書讀滿讀好」，拜託支持者1月9日前往監票。

陳柏惟今天上午受訪說，他與林昶佐一直都保持聯絡，昨天晚上提早來到台北，也傳訊息給林昶佐，「我知道他現在非常辛苦」，罷免會把一個人優缺點都放大檢視，而林昶佐從一開始就正面迎戰、闡述自己的政策優點，且他在立法院外交及國防委員會、公督盟評鑑也看到他的評鑑，「不應該讓努力人的孤單」，呼籲中正萬華選區民眾把好的立委留下來，用選票再次度過這段「民主難關」。

另針對台中市第二選區立委補選，陳柏惟比喻，現在就是做自己能做的，「老師會出什麼考卷我們不知道，但是學生就是儘量把書讀滿讀好」，所以選舉當日會在監票處積極佈置人力，也會與各分局嚴謹地協調，包括溝通投開票所30公尺處可否錄影等事情，最後也拜託民眾監票，確保這次選舉不會產生意外。