藝文圈拉大提琴力挺林昶佐　「好立委應該留在這位子」

▲藝文圈力挺無黨籍立委林昶佐。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案投票在即，知名大提琴家張正傑、次女高音翁若珮等人今（30日）上午出席「藝文圈相挺，不同意罷免優質立委林昶佐」記者會，用音樂力挺林昶佐；林則說，相信1月9日一定可以守住這一關，呼籲年輕支持者大力催票，一定要回家投票。

張正傑、翁若珮等人今天上午在立法院演出「卡門」音樂作品，盼以音樂給林昶佐一點能量。張開玩笑說，對音樂家來說，上午9點多就要演奏音樂是「拼了老命」，為的是珍惜林昶佐這樣非常不一樣的立法委員，因其走入政治圈之後非常認真、投入，「這麼好的立委、這麼好的人，應該要留在這麼好的位子才對」。

林昶佐會中談及，過去除了在立法院外交及國防委員會問政，也參與教育及文化委員會，推動很多藝文相關政策，相較其他立委，在接觸年輕朋友時，多僅限於參與政治性社團活動，他過去則出席了很多軟性、藝文性質的活動，向不同年齡層的朋友傳達理念。

林昶佐也說，相信1月9日可以守住這一關，自嘲自己面臨報復性罷免，是經歷台灣民主不同階段「吃了全餐」，並呼籲年輕朋友大力催票，一定不能放棄投票。

此次藝文圈力挺林昶佐行動，包括知名音樂家張正傑、翁若珮、醫師林青穀均與會力挺，而知名詩人向陽、作家廖玉蕙則以連署形式表達支持。