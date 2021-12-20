鞠躬盡瘁死而後已　朱宗泰鐵漢柔情紙筆寫下「關懷同仁」

▲雲林縣長張麗善發文哀悼，寫道「因插管無法言語的他在紙上寫下交通、治安、服務民眾、關懷同仁」；此顯朱宗泰鐵漢柔情照顧部屬之心表露無遺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局長朱宗泰於2020年9月25日到任，就任時傳出身體微恙，經檢查確認罹患食道癌，化療期間仍事必躬親，親自閱卷，無奈今（20）日仍不敵病魔溘然辭世。雲林縣長張麗善發文哀悼，寫道「因插管無法言語的他在紙上寫下交通、治安、服務民眾、關懷同仁」；此顯朱宗泰鐵漢柔情照顧部屬之心表露無遺。

雲林縣長張麗善哀悼全文

「這是一個感傷無法停止的午後。

我的好同事、雲林縣警察局朱宗泰局長因積勞成疾，不敵病魔的折磨，今天下午在太太與女兒的陪同下，離開了這個世界。

前幾天朱局長轉普通病房，我看到他氣色不錯，精神也好。我祈禱著他能恢復健康，回到工作崗位上，再並肩作戰⋯。看他滿心期待。沒想到病情急轉直下，昨天去看他時，已經在加護病房，意識不清⋯但我還是說了很多肯定及感謝的話，我相信他聽到了，大家對他來到雲林縣警察局服務這段時間的努力都有目共睹⋯⋯甚至在他意識清楚的時候，雖然插管無法言語，但是他在紙上寫下「交通、治安、服務民眾、關懷同仁」讓我非常的感動。當面臨生命危急的同時，他想的竟然是他一生執著熱愛的工作，而不是他的病情。昨天我和陳家欽署長到加護病房探望，其實心裡已經做了最壞的打算，但今天一接獲消息，心情仍是有滿滿的、止不住的感傷。

刑警出身、身材高大的朱局長，心思非常細膩，總是能夠察覺各種蛛絲馬跡，也因此在37年的警察生涯建功無數，除了戮力於刑案的偵破，朱局長也對學童、長者的交通安全十分重視，主動協助讓學童腳踏車的反光貼紙更加普及，也到縣內各長青食堂，為騎腳踏車的長輩服務，讓長者前往用餐更加安全。

對工作保有高度熱忱的朱局長，絕對是警界的模範，他的辭世，令人非常不捨與遺憾。我非常榮幸在朱局長人生最後這段時間與他共事，鐵漢柔情的他，在我心中是一位值得尊敬，更值得永遠懷念的好同事。

朱局長宗泰兄，您已無病無痛，謝謝您對雲林的付出，祝福您一路好走！」

▲雲林縣長張麗善發文哀悼，寫道「因插管無法言語的他在紙上寫下交通、治安、服務民眾、關懷同仁」；此顯朱宗泰鐵漢柔情照顧部屬之心表露無遺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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