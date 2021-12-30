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藍貓走失爆「年終爭奪戰」！嘉義男懸賞50萬手機被灌爆　緊急刪文了

▲飼主開出50萬懸賞，希望能協尋寵物貓。（圖／翻攝臉書）

▲飼主開出50萬懸賞，希望能協尋寵物貓。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義一名江姓男子家中飼養英國短毛貓「弟弟」29日中午不慎走失，讓他焦急的在臉書發文，表示若有人能幫他找回愛貓，「50萬元懸賞金馬上給」。消息一出，馬上引發一場激烈的「年終獎金爭奪戰」，甚至不少人聚集在江姓飼主住家附近，還把飼主電話給灌爆，讓江男趕緊把貼文撤下，深怕影響附近鄰居。

這名江姓男子在臉書社團「嘉義綠豆大小事」表示，家中的英國短毛貓29日中午在嘉義市某處巷口走失，因此希望網友能夠協尋，懸賞50萬新台幣，只要能夠協助找回，立刻給予50萬現金。消息曝光後，該貼文隨即在嘉義各大社團被分享，不少人更留言「行走的五十萬」、「全城抓貓大賽」。

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▲▼嘉義愛貓男發出現金50萬懸賞尋找自己走失的愛貓。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義男發出現金50萬懸賞，不少網友紛紛灌爆原PO手機。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據中央社報導，江男稍早表示，他的手機在短時間內湧入上百通電話，住家附近更是擠滿人潮，擔心會影響鄰居，甚至讓弟弟不敢回家，因此已經將貼文撤下。

據悉，協尋文發布2個多小時後，有網友回報走失的貓貓已經找到了，「我剛剛打去問，貓咪根本沒跑出去，說躲在他們家3樓」、「現場一堆賞金獵人，已經找到了」、「找到啦，板主已刪文了」、「貓貓好像找到了，飼主已經刪文了」。然而具體情況為何，飼主並未進一步說明。

▼網友回報，貓咪已經找到了。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

▼網友回報，貓咪已經找到了。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

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