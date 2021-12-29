三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

▲三立新聞台110年5月21日報導萬華茶室確診的卡拉OK店老闆娘違規外出、路倒抽搐吐血等未經查證之內容，在疫情期間引發恐慌，致影響公共利益，予以核處80萬元罰鍰（圖／NCC）



記者陳世昌／台北報導



NCC29日決議核處3件衛星頻道內容違規，其中《三立新聞台》違反事實查證，《三立都會台》、《中天綜合台》妨害兒少身心健康被罰款，另有4件發函改進。



以下為3件被核處罰款違規詳情：



4件發函改進：

一、三立新聞台110年5月26日播出「鄭知道了」節目，有關來賓針對「復必泰」疫苗送到中國分裝及港澳停打BNT之發言內容，考量業者已盡相當查證義務及發言內容查證不易下，函請業者就下列事項改進，包括：政論節目討論專業議題，應邀請專業人士參與，來賓發言應向當事人或合適之單位進行查證，若消息來源非第一手資料，務必善盡查證責任，倘無法確認事實，應避免以肯定語氣評論；一旦發現節目來賓發言有誤，亦應於事後儘速更正。



二、三立新聞台110年6月1日「0900整點新聞」節目報導「莫德納」、「輝瑞（BNT）」等COVID-19疫苗臨床保護力新聞，將數據95%誤植為5%。



三、三立新聞台110年6月9日「新台灣加油」節目，「北市還剩6900萬劑」新聞標題數據與主持人口述還有6千多劑沒接種，數據呈現不一，函請業者改進事項包括：引用數據應精確，避免數據誤植或資訊錯誤，宜強化內容編審機制，加強主播批判思考訓練，提升臨場應變能力；倘發現錯誤，應連結原播出時點之錯誤資訊，即時更正澄清。



四、民視新聞台110年6月6日「民視八點晨間新聞」報導美國贈台750萬劑疫苗新聞，將75萬劑誤植為750萬劑，函請業者改進，包括：主播陳述及字幕呈現若有誤報或誤植情形，應採主播陳述與字幕併同更正為宜，另應建立誤報及誤植防範機制。