　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

▲▼三立新聞台110年5月21日報導萬華茶室確診的卡拉OK店老闆娘違規外出、路倒抽搐吐血等未經查證之內容，在疫情期間引發恐慌，致影響公共利益，予以核處80萬元罰鍰（圖／NCC）

▲三立新聞台110年5月21日報導萬華茶室確診的卡拉OK店老闆娘違規外出、路倒抽搐吐血等未經查證之內容，在疫情期間引發恐慌，致影響公共利益，予以核處80萬元罰鍰（圖／NCC）

記者陳世昌／台北報導

NCC29日決議核處3件衛星頻道內容違規，其中《三立新聞台》違反事實查證，《三立都會台》、《中天綜合台》妨害兒少身心健康被罰款，另有4件發函改進。

以下為3件被核處罰款違規詳情：
▲▼國家通訊傳播委員會110年12月29日第996次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）
  4件發函改進：

一、三立新聞台110年5月26日播出「鄭知道了」節目，有關來賓針對「復必泰」疫苗送到中國分裝及港澳停打BNT之發言內容，考量業者已盡相當查證義務及發言內容查證不易下，函請業者就下列事項改進，包括：政論節目討論專業議題，應邀請專業人士參與，來賓發言應向當事人或合適之單位進行查證，若消息來源非第一手資料，務必善盡查證責任，倘無法確認事實，應避免以肯定語氣評論；一旦發現節目來賓發言有誤，亦應於事後儘速更正。

二、三立新聞台110年6月1日「0900整點新聞」節目報導「莫德納」、「輝瑞（BNT）」等COVID-19疫苗臨床保護力新聞，將數據95%誤植為5%。

三、三立新聞台110年6月9日「新台灣加油」節目，「北市還剩6900萬劑」新聞標題數據與主持人口述還有6千多劑沒接種，數據呈現不一，函請業者改進事項包括：引用數據應精確，避免數據誤植或資訊錯誤，宜強化內容編審機制，加強主播批判思考訓練，提升臨場應變能力；倘發現錯誤，應連結原播出時點之錯誤資訊，即時更正澄清。

四、民視新聞台110年6月6日「民視八點晨間新聞」報導美國贈台750萬劑疫苗新聞，將75萬劑誤植為750萬劑，函請業者改進，包括：主播陳述及字幕呈現若有誤報或誤植情形，應採主播陳述與字幕併同更正為宜，另應建立誤報及誤植防範機制。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
刑事局「警花」淪小三！　讚已婚台商：X完我還能二次上陣
自爆交往9年沒做！　藍營女戰神「前嫩男友」驚人家世曝
4年吸金18億！　正妹直播主等12人遭起訴
正妹治療師比基尼逛大街　鄉民被晃暈：I need help
詐騙假冒「東森寵物雲」徵才　公司嚴正聲明
快訊／立場新聞宣布「立即停止運作」　遣散所有員工
豪送保時捷！超商新年福袋開賣　超狂獎項曝光
最佳連鎖速食店票選出爐！　這間黑馬打敗摩斯漢堡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「中共一國兩制淪政治笑話」　民進黨：嚴厲譴責扼殺香港民主自由

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

國民黨翻綠營新聞稿三問蔡英文　把彰化、苗栗當二等公民？

幕後／中央委員百萬募款僅2人達標　柯文哲寬限3個月「想選就要繳」

民進黨迎戰2022！蔡英文親掌選對會　工作小組成員一次看

台北縣升格「因朱立倫設事」？　鍾小平爆：當年是為了周錫瑋！

數位通傳法架構出爐！網路服務分5大類　小規模業者之外NCC都管

選大新竹市長？　徐耀昌：我苗栗國國王都做了還做什麼市長？

「顏寬恒家族錢權交易」　林佳龍：用公權力做的壞事他都做了

「留下認真立委」 吳怡農：民進黨台北市黨部全力支持林昶佐

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

「中共一國兩制淪政治笑話」　民進黨：嚴厲譴責扼殺香港民主自由

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

國民黨翻綠營新聞稿三問蔡英文　把彰化、苗栗當二等公民？

幕後／中央委員百萬募款僅2人達標　柯文哲寬限3個月「想選就要繳」

民進黨迎戰2022！蔡英文親掌選對會　工作小組成員一次看

台北縣升格「因朱立倫設事」？　鍾小平爆：當年是為了周錫瑋！

數位通傳法架構出爐！網路服務分5大類　小規模業者之外NCC都管

選大新竹市長？　徐耀昌：我苗栗國國王都做了還做什麼市長？

「顏寬恒家族錢權交易」　林佳龍：用公權力做的壞事他都做了

「留下認真立委」 吳怡農：民進黨台北市黨部全力支持林昶佐

南科焦屍／刺殺情敵殘忍燒屍　相驗結果出爐...兇嫌遭聲押禁見

「中共一國兩制淪政治笑話」　民進黨：嚴厲譴責扼殺香港民主自由

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

19歲妹聲音沙啞…喉嚨「炸整片菜花田」嚇傻：我沒有性行為

南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻偽造學經歷　謊報擔任副教授

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

刑事局形象大使淪小三！讚已婚台商「居然還能二次上陣」下場曝

染疫者恐變「Long COVID」　醫解析「新冠後遺症」：5類人當心

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

政治熱門新聞

徐耀昌曝林智堅來電　分割苗栗「頭份給新竹」

「根本不用等2024！」　邱毅：下任總統八成以上是賴清德

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

成竹竹合併阻礙　林智堅坦白心情

公然抹黑BNT疫苗　國民黨公布「林靜儀大崩壞」影片

「3件小事正在發生」　李艷秋：政客正在說謊、政府正在掩蓋

北市生育獎勵金再加碼5000元

林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

快訊／新冠疫苗地圖上線！實測問題多

快訊／軍公教提撥退撫基金免稅　估67萬人受惠

民眾黨不滿黃珊珊參選？　親民黨：共推是選項

「山後諸縣不能是次等公民！」　沈富雄建議改1都13市3特區

沱江艦1男下士成「內衣大盜」　艦指部：記2大過檢討汰除

趙少康點名選高雄市長　朱立倫：一定推最強候選人

更多熱門

相關新聞

數位通傳法架構出爐！小規模業者之外NCC都管

數位通傳法架構出爐！小規模業者之外NCC都管

發言人翁柏宗表示，網路數位通訊傳播中介服務不是特許行業，不需事先申請或審議，而是由NCC定期公告那些業者是納管對象，需尊循法令規範的不同義務。其中所謂承擔義務最多的「指定線上平台服務提供者」，是指對社會更有影響力的業者，以歐盟為例是指有效使用人口達10%，但台灣的標準會是多少？NCC目前還在討論尚未確定。

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

黨政軍可投資媒體上限10%闖關立院

黨政軍可投資媒體上限10%闖關立院

毀殺王力宏　有貓膩嗎？

毀殺王力宏　有貓膩嗎？

積極推動地方有線廣播電視發展　基隆獲NCC考核優等

積極推動地方有線廣播電視發展　基隆獲NCC考核優等

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面