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支持嘉義藕農　縣府包場看《老鷹之手》

▲▼嘉義縣政府包場看紀錄片支持藕農。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣政府包場看紀錄片支持藕農。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為支持嘉義女兒賴麗君導演，嘉義縣長翁章梁12月在嘉義秀泰影城包場，邀請企職業工會幹部、會員及嘉我好漾學員和青年創新創意影展參加者，觀賞2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片《老鷹之手》，盼讓更多嘉義人共同見證這段在地的故事。

▲▼嘉義縣政府包場看紀錄片支持藕農。（圖／嘉義縣政府提供）

賴麗君導演以電影紀錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因長年挖掘蓮藕，雙手日漸變形成「老鷹手」，辛勤的歷史印記觸動同為牛斗山人的賴麗君，紀錄片費時4年製作。

藉由電影讓民眾了解在嘉義民雄牛斗山有一群不會飛的「老鷹之手」，他們是辛苦的藕農們，因為長年挖掘深埋泥田裡的蓮藕，雙手手指頭變成彎曲又腫脹，由於跟老鷹的爪子彎曲又尖銳很像，被稱為「老鷹之手」。

▲▼嘉義縣政府包場看紀錄片支持藕農。（圖／嘉義縣政府提供）

「這是嘉義人的光榮與驕傲！」翁章梁說，出生民雄牛斗山的賴麗君北漂多年，為記錄家鄉綠意盎然的藕田風情與勞作農人身影，力邀監製彭家如一起打造本片，純樸動人的故事，拿下2021年坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影、最佳女導演肯定，讓全世界看到台灣嘉義藕農的故事。

翁章梁推薦，導演透過影像紀錄家鄉土地的情感，刻畫有些人過著不一樣的生活和日子，以及對土地與大自然的影響，這是「老鷹之手」最大的價值，嘉義人一定要看。

紀錄片當中，刻劃出藕農們各自不同的故事，看見他們的不平凡與偉大，如此純樸與純真，不怨天不尤人的態度，令人敬佩，看完電影滿是感動；翁章梁說，謝謝賴麗君導演和彭家如監製的紀錄片，片中所有最佳男女角藕農們，所帶給我們的故事，也讓更多人看見屬於嘉義的故事。

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