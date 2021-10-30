老鷹之手深入藕心　南小彩虹斑馬百人包場

▲南大附小彩虹斑馬志工隊師生一行近百人，前往真善美劇院欣賞榮獲坎城世界影展最佳紀錄片的《老鷹之手》，透過鏡頭感受屬於台灣的生命脈動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊師生前至白河進行蓮藕探索課程，化身為一日藕農，在蓮藕田撿拾小山貓挖起的粉藕，再經複雜程序製作蓮藕粉，師生11月將前往嘉義牛斗山，進入藕田採收菜藕，30日志工隊一行近百人，前往真善美劇院欣賞榮獲坎城世界影展最佳紀錄片的《老鷹之手》，透過鏡頭感受屬於台灣的生命脈動。

《老鷹之手》榮獲2021坎城世界影展最佳紀錄片、最佳女性導演、最佳攝影等三項大獎，監製彭家如及片中藕農莊傑全、林千芳夫妻於映後和學生進行見面會。甫看完紀錄片，全場仍沉浸在濃到化不開的感動中。學生李冠辰提問在拍攝紀錄片時，是否遇到困難而想要放棄？彭家如表示，在泥田裡每一步都得使勁把腳抽起來，才能再跨出下一步，有一次在水田一個踉蹌，攝影機差點掉下去，嚇出一身冷汗，雖然每次拍完腳都抽筋，卻從未想放棄。

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學生王奕詠詢問，用高壓水柱挖藕帶給當地藕農什麼改變？莊傑全表示，高壓水柱可以減輕藕農的負擔，手指就不會因長期用力過度而變形，所以「老鷹之手」以後也就看不到了。觀看過程中驚嘆連連的學生王元甫提到，我們在白河只需要在旁邊撿拾被翻出來的菜藕，就已經汗流浹背，從紀錄片看到嘉義牛斗山的菜藕採收情形，必須長時間彎著腰在水深到大腿的黑泥中摸索及尋找，忍不住倒吸一口氣，採收菜藕難度更高了。

陪同孩子觀賞電影的家長林姻秀表示，不管是從紀錄片中看到的，或者聽孩子戶外教育回來滔滔不絕分享的內容，都能深刻感受到「台灣最美的風景是人」。指導老師陳怡均、張景傑表示，透過戶外教育提供學生最真實的體驗與感受，透過紀錄片鏡頭，帶領學生用心體會生命之美，闔家一起觀賞《老鷹之手》，可讓孩子看到不同的生活並培養同理心，值得推薦。