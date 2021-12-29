到職一禮拜！識別證遺失「慘賠1000」...他嫌貴　網噓爆

▲原PO才剛到職一禮拜，就不小心把員工識別證弄丟。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

許多公司都會幫每位員工訂製一張識別證，方便打卡或是進出工作場所。有位網友就在《爆怨公社》分享，自己的員工識別證就遺失，雖然認為賠錢合理，「但賠1000我就不懂了」，沒想到網友一面倒噓爆。

原PO表示，自己才進公司一星期，員工識別證就弄丟了，雖然進公司時，員工守則有提到員工識別證遺失要賠1000，但原PO認為，空白卡成本也不用50，員工照片也不是印刷上去，只是列印再護貝給員工使用，「這樣要賠1000？」

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原PO繼續說道，之前待的公司收取員工或協力廠商罰金，都是轉捐公益，「這間應該是變成了老闆BMW的一部分」，並好奇問網友，「大家的識別證價值多少？」原PO也在文末補充，公司的識別證只有打卡上下班功能，並沒有門禁，吃飯也不用錢，「所以存在感很低」。

貼文一出，網友們卻紛紛噓爆，「自己弄丟的，遊戲規則怎樣就怎樣，不然你不要做那張……每天做白工嗎」，「舊的卡，編號要註銷，浪費掉一個位置，倘若100個員工遺失就要註銷100個位置」，「要是工本費50塊，然後三不五時弄丟，公司光弄這些就飽了，就是因為要繳1000，大家才會珍惜不亂丟」，「自己的識別證都保管不了？還能做什麼事呢」。