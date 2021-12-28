他曝「0社交生活實況」下班只想耍邊緣　PTT鄉民爆共鳴：根本是我

▲很多人下了班就沒社交。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）



記者黃可昀／綜合報導

出社會以後很多人自動變成邊緣人，下班馬上奔回家享受一人時光。有網友透露，開始工作以後他就過著「幾乎0社交的生活」，除了上班就是吃飯睡覺，休假也很少跟朋友出門，「扣除掉在網路上喇賽，有人現實也是一樣幾乎過著幾乎0社交的生活嗎？」

原PO在PTT表示，出社會越久越懶得社交，平日上班8小時，其餘時間就是吃飯跟睡覺，好不容易熬到周末只想好好放鬆，大多是在家看漫畫、打電動，偶爾逛大賣場買一些生活用品，「除了在公司會與同事交談，在家與家人交談，幾乎0社交」，好幾個月甚至幾年才會和老同學聚一次，好奇其他上班族是否也過著這樣的生活？

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▲過多的社交也會對身心帶來負擔。（示意圖／Pixabay）



貼文一出釣出大量網友共鳴，生活不一定要充滿社交才充實，大部分的人僅維持基本社交，下班時間留給自己好好休息，「滿多這樣的人的，你並不孤單」、「剛出社會？一堆人這樣啊」、「要習慣孤獨」、「工作、家庭、進修和運動，每天剩多少時間？哪有時間精力去社交，專注在自己的生活就好，別想太多」、「你還有以前同學可以約，已經屬於社交中段了」、「靠根本就是我的寫照」、「我唯一的社交就是PTT」。

網友點出原因，現在網路時代很發達，社交模式有所轉變，現在更多的是透過LINE、FB和好友聯繫，「不然你以為八卦舉辦的線上烤肉大會是幹啥用的」、「現在有line方便多了，聊個天也不會急著回應」、「網路世代很多都嘛追直播，在直播互動，連吃飯都看吃播，根本不出去社交的」、「現在社交都是在網路進行，跟朋友出門機會變少了。」