工作好累！快來檢測你的甘苦人生　補充「五味子+硒」養護小心肝

▲辛苦工作賺錢，沒日沒夜的拚出一身操勞，是許多上班族的日常。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

消費中心／台北報導

白天被主管交辦追著跑，忙到沒時間好好上個廁所、喝水喘口氣休息，晚上繼續加班、熬夜趕企劃，有時還要被捉去應酬，續攤完回家直接洗洗睡，隔天再早起繼續奮戰。無論是想提早財富自由或為家人努力打拼，現代人日夜操勞、生活壓力大，身體撐住了一切甘苦，「肝」卻不一定吃得了這麼多苦，經常莫名覺得累、睡不好或沒胃口，當心是肝發出的求救訊號！以下就透過幾大症狀來看看你的甘苦指數，另外在傳統養生中，五味子被認為具有保肝功能，珍貴養生秘方保護小心肝從平日做起。

「肝」苦誰人知？你又是哪種甘苦？

工作操勞，老是提不起勁、無精打采，除了與職業倦怠有關，也要注意可能是身體表現出來的健康警訊，尤其肝是沉默的器官，總是默默承受辛勞，生病了也不易察覺，如果有以下症狀，表示你該好好養肝了！

－睡眠品質下降

－經常感到疲憊

－噁心、食慾不振

－皮膚發癢、起疹子

－出現黃疸症狀

－出現蜘蛛痣、手掌紅斑

▲繼續加班趕做不完的工作，不只人累了，生活壓力大、作息不正常更是傷肝行為。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中總有忙不完的事，充滿了疲憊壓力，不只身體累了，心也乏了，想知道自己有多苦嗎？現在就來做個檢測，賀寶芙優質營養「好心甘動物園」把甘苦人生分為五大類：整天好累、夜間行動、不醉不歸、忙碌賺錢、壓力無限，只要根據自身的生活型態對照一下，3秒看出你的哪一型，選好了就趕快來看看檢測結果。

1.永遠睡不飽、容易感到疲倦的熊貓型

2.總是日夜顛倒、夜間行動派的貓頭鷹型，晚上才是你的活躍時間

3.交際應酬的猴子型，下了班還是不能放鬆，陪笑陪喝是必備

4.加班沒有盡頭或斜槓人生的獵豹型，一天12小時都坐在辦公桌前埋頭苦幹

5.貸款壓力一肩扛起的大象型，滿滿的金錢壓力每天都在追著你跑

無論是哪一型，或是看完發現幾乎每個都中，完全就是生活寫照，那就表示你該適時調整一下生活節奏了，別再讓身體硬扛，最後拚出一堆大小毛病，尤其不健康的生活作息、日常習慣，都在一步一步傷害摧殘你的肝，肝若不好，人生從彩色變黑白。資深營養師游晏涵就建議，保肝需從改善生活習慣的基本做起，每日睡眠時間達到八小時、避免飲酒過多飲食過量等等，日常保養也是必須的，透過補充護肝營養素，非藥品治療，減少給肝的負擔，來養護、守護好心肝！

而一般大眾熟知的慢性肝炎、肝硬化及肝癌等肝病，不全然與喝酒有關，也有很多人不喝酒，但工作壓力一大，就喝珍奶、吃蛋糕來抒壓，吃下太多精緻糖類，結果健檢超音波一照後，被告知有脂肪肝。不想當「肝苦人」的話，應均衝飲食、養成運動習慣，做好個人的健康管理之外，更要避開5大傷肝行為！

✔經常熬夜

以中醫角度而言，晚上11點至淩晨3點是肝經運行的時機；肝臟進入排毒、修復的時間，在這段時間入睡有利於肝臟修復，而熬夜就會錯過養肝血的最佳時機，還會使免疫力下降。

✔吸菸、飲酒

香菸和酒精在人體代謝的過程中，會產生許多有毒物質，長期下來會引發酒精性肝炎、肝硬化等疾病，造成肝細胞永久損傷，因此戒菸、限酒是擁有健康肝臟的首要條件。

✔愛吃高油、高糖的食物

過多的油脂及糖份容易導致脂肪肝形成，造成肝臟發炎而影響肝臟正常功能。盡量少吃炸雞、薯條、漢堡等高熱量、高飽和脂肪的食物，以及養成不喝含糖飲料的習慣。

✔壓力太大

現代人因為壓力過大而經常處於負面情緒中，導致肝氣不疏及鬱結，因而增加肝臟的負擔。

✔不當用藥

自行混吃各種成藥、亂服來路不明的中草藥、濫用抗生素等，都是要避免的傷肝行為。

▲精緻飲食如甜點、蛋糕，吃下過多精緻糖，小心養出脂肪肝。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

護肝營養素「五味子+硒」 讓人生只甘不苦！

肝臟不只是負責身體代謝的重要器官，也擔負起解毒、合成、轉化、儲存、免疫以及紅血球分解等多功能，是人體最大的工廠，要讓它好好的正常運作，平日就要注重保健，如果無法避免，甘苦指數下不來怎麼辦？資深營養師游晏涵建議可以多攝取護肝營養素！

如何養出健康的肝，現代醫學有各種分享，從中醫觀點來看，老祖宗早就有一套養肝秘笈，用的是中國傳統五千多年的草本智慧－五味子。五味子是一種紅色的果實，外觀呈球形，最早記載於現存最古老的中醫藥典《神農本草經》中，因為同時具有辛、酸、苦、鹹、甘五個味道而得名，不僅是極珍貴且有效的藥材，也是歷代最長壽的乾隆皇帝每天會服用的養生秘方！

在現代科學研究下，發現五味子有超過50多種植物活性成分，超過1300多篇科學研究探討它的健康功效：

1. 降低脂肪肝形成，降低肝硬化風險

2. 幫助清除體內自由基，降低肝臟負擔

3. 促進肝臟解毒、幫助藥物代謝

4. 促進修補受損的肝臟細胞，為肝臟提供養分

五味子可提供肝臟解毒所需的營養，激活肝臟修補代謝過程，幫助受損的肝細胞修復，減少脂肪肝形成，根據研究顯示，五味子能改善肝功能及對抗肝臟毒性。自古以來即被視為養肝的上品藥材。

五味子+微量元素硒 護肝效果更加乘！

如果說肝臟是代謝工廠，五味子就是工廠的養護技師，每日適時養護，可維持最佳性能，但只有這樣還不夠，再加上如機器潤滑油的礦物質硒，每日補充，可使肝臟運作順暢。為什麼五味子要再搭配礦物質硒？因為硒是人體健康必須的關鍵微量元素，可保護肝細胞避免受到氧化傷害，促進肝功能恢復，保護肝臟功能，延緩身體老化。

不過人體中的硒代謝跟消耗得很快，是一種不斷耗損的元素，須每日補充。另外，硒可幫助組成肝臟中相當重要的自由基清除酵素，保護肝臟健康。依據衛福部食藥署公告，成年人每日硒建議攝取量為55微克/天，最高攝取量為440微克/天，而要持續補充硒元素，可透過牡蠣、文蛤、蝦子、沙丁魚等硒含量豐富的海鮮類食物來補足。

講到顧肝，市面上還有保肝丸、養肝丸等，但主要是藥用或中藥藥理，而藥品是治療用不能亂吃，小心別再錯用成藥來保養，保健食品則是用於日常保養，讓平日可以快速補足養護出光彩人生！

看著甘苦指數直直飆升，人生真的不用這麼操煩又辛苦，事業要拚，身體也要顧，健康飲食、規律運動、補充缺乏的營養素、適當休息，平時調養好肝，一併護好脾胃，全身氣血都通了，精氣神好，未來才更好。平時要攝取護肝營養素，最簡單的就是「五味子+硒」，讓每一次努力發揮最大效益，人生只甘不苦。