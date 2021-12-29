太想當警察！24歲男穿戴全套裝備攔檢　男大生說他不像被銬樹上

▲鍾姓男子假冒警察被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名鍾姓男子（24歲）因為嚮往當警察，今年2月間竟穿著警察服裝，配戴警用腰帶、警棍等裝備，在鼓山區隨意攔查路過民眾，多名大學生無端被攔下盤查，其中一名男大生還被鍾男銬在樹上，男大生覺得怪異報警處理，真警察到場，當場逮捕假冒警察的鍾男送辦，檢察官偵查後，考量鍾男犯後態度良好，且與男大生達成和解，今給予鍾男緩起訴處分。

▲鍾姓男子隨身攜帶警棍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鍾姓男子嚮往當警察，平常就會蒐集警用腰帶、腰包及警用領帶夾等各項警察裝備，今年2月13日下午1時許，他穿著與警察制服相似的衣服、褲子腰帶，帶上手銬、辣椒水、BB槍等全套裝備，跑到中山大學附近的柴山大道，進行「攔檢」任務。

▲警方搜出鍾男攜帶瓦斯噴霧器等警用裝備。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李姓、蔡姓、陳姓、王姓等大學生經過時，被鍾男攔下，要求他們出示駕照，其中一名蔡姓男大生覺得鍾男「怪怪的」，當場質疑鍾男不像警察，還被鍾男用手銬銬在路邊的樹上。蔡姓男大生趁機打電話報警，鼓山分局新濱派出所獲報後趕到現場，當場揭穿鍾男冒牌貨的身分。

警方在鍾男身上查扣手銬、辣椒水、BB槍等物，鍾男辯稱他一直很想當警察，才會穿上裝備「出勤」過過癮，警詢後被依妨害自由、冒充公務員行使職權罪移送高雄地檢署偵辦。