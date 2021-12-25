21歲男大生做太久！應召女被逼崩潰報警「一般人5分鐘就結束」

▲牛姓女子被逼繼續性行為，打電話向警方報案。（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸21歲朱姓男大生日前經過火車站附近，被48歲牛姓女子引領到房間，詢問是否需要「泄火」？雙方達成共識，以20分鐘為限。怎料男大生嚴重「超時」，又強行繼續性行為，氣得女方報警處理，而男方也因行為構成強姦罪，將面臨3年到10年的刑期。

網易號「微法官」22日分析一起題為「男學生嫖娼時間太長，48歲女子報警，律師認為第21分鐘起算強姦」的特別案例。文中提到，當時朱姓男大生與牛姓女子以人民幣50元（約新台幣218元）達成協議，約定20分鐘內完成，但朱年輕氣盛，到了時限仍未「繳械」。

當時牛女為了接下一單生意，不停催促朱男，說一般人都是5分鐘就「結束了」，結果朱男不僅嚴重超時，花的時間都足夠她接5單了。不過，朱男正好在興頭上，不僅把話當耳邊風，還繼續不疾不徐，沉醉在床事中。

牛女見催促無效，當即拒絕繼續發生關係，怎料朱姓男大生勃然大怒，竟當場痛毆女方數拳，強行繼續發生關係，直到又過20分鐘才結束。事後，牛女備感委屈，除了立即報警，也到醫院驗傷，兩人雙雙被行政處罰，裁處人民幣5000元（約新台幣2萬1779元）。

不過，朱姓男大生毆打女方的行為，已經涉犯「故意傷害罪」，可處3年以下有期徒刑；強行繼續發生性行為的部分，則構成「強姦罪」，將面臨3年以上10年以下的刑責，並被大學開除，可謂徹底葬送了大好前途。

律師指出，女方同意發生性關係的主觀意思可以隨時改變，儘管雙方前20分鐘發生性關係屬於違法賣淫行為，須接受行政處罰，但當女方提出不願繼續性行為時，男方已經失去與之繼續發生性關係的正當理由，所以即便女方賣淫，其性自由和性權利依然應當受到法律保護。