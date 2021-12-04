嘉義男大生打疫苗「半月後猝死」！檢解剖驚見1疑點　恐為致命關鍵

▲嘉義南華大學18歲男學生打撞球猝死，檢警3日進行解剖。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義一名就讀南華大學的陳姓男大生11月29日晚間前往國立中正大學撞球部打球，不料期間卻突因不明原因昏迷，緊急送醫後裝上葉克膜搶救，但無奈最終仍宣告不治死亡，家屬懷疑與接種2劑疫苗有關。對此，檢警3日進行解剖，發現呼吸道充滿未消化食物，懷疑可能是跌倒造成未消化食物阻塞呼吸道而窒息，但真正死因還有待解剖報告出爐才能認定。

據了解，陳姓男大生就讀南華大學一年級，上月29日晚間與好友首次相約前往中正大學打撞球，豈料打了3個小時後，陳男卻突然癱軟倒地、陷入昏迷，同行好友見狀後，立即撥打電話求救，並將陳男送往大林慈濟醫院搶救，經院方評估後緊急裝上葉克膜，惟陳男最終仍於今凌晨2時許宣告不治死亡。

檢方表示，陳男後腦勺的撞擊傷並非致命傷，他曾在今年9月29日、11月12日分別接種BNT疫苗疫苗，因此家屬也懷疑，死因可能與疫苗有關。嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊則透露，檢警3日下午進行解剖，發現死者呼吸道充滿未消化的食物，已採取身體臟器檢體化驗，死因還有待解剖報告出爐才能確定，至於是否與疫苗相關，則須衛福部認定。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘