應酬喝烈酒「隔12小時開車上路」　酒測值仍高達0.7慘了

▲謝男飲酒應酬後隔天上路遭警方酒測，居然酒測殘值高達0.7MG/L遭警方移送相當無辜。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局從12月24日起至111年1月2日止，連續10天執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務，於聯外道路、橋樑等易發生酒駕路段時段，加強路檢攔查，台北市保大警員28日上午在松山區濱江街執行酒駕勤務查獲一男駕駛酒測值高達0.7MG/L，但該男當天並未喝酒，係前晚應酬喝酒返家休息後隔天開車上班，該駕駛雖無喝酒上路犯意，相當無辜但仍遭警方移送。

台北市保大表示：第三中隊小隊長潘信有率警員吳怡德、吳俊毅共3員在12月28日10時許在松山區濱江街888號前執行路檢勤務，謝姓男子駕駛租賃箱型小客車行經該處，員警發現謝男眼帶血絲，對話散發酒味，經警方施予酒測，酒測值高達0.7MG/L，全案依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

謝男頻頻向警方喊冤：他前晚應酬飲用烈酒，但想說酒後已間隔12小時且有返家休息，自忖體內酒精因已代謝完畢，才會開車出門，沒想到酒測值竟超標。

警方指出，謝男觸犯刑法第185之3條，測試有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25MG以上，面臨處二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金，事後懊悔不已。

台北市保大藉此案例提醒民眾，每人身體對酒精代謝程度不同，民眾可能晚上喝酒後睡了一晚，起床後體內酒精可能還沒完全消退，「隔夜醉」狀況並不罕見。

警方呼籲，酒駕為交通肇事主因之一，已造成許多家庭破碎，為維護社會治安，警方持續將酒後駕車列為重點勤務加強取締，請不要心存僥倖，切勿以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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