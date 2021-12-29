酒駕撞碎一家4口！父女3人重傷仍住加護　恐無法送媽媽最後一程

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄BMW男黃子洋26日酒後開車撞上林姓一家四口，導致37歲的媽媽范女送醫不治，爸爸跟2姊妹也受到重傷。今天就有林家人的老鄰居前往林家想要送上紅包慰問，據了解，林阿公最擔憂小孫女的狀況，因為腦部受到損傷，很擔憂未來照顧費用上會有問題。另外，由於3人還在住院治療中，也很可能無法送媽媽最後一程，讓人相當鼻酸。

林姓一家人遭到酒駕撞擊，媽媽不幸罹難，林爸爸跟2女兒也都仍在高雄長庚醫院住院治療中。據了解，林爸爸、2姊妹目前病況穩定，沒有生命危險，但因為還在治療中，都有被投予鎮定藥物，應還尚未得知媽媽死訊。但媽媽范女預計下周火化，依照3人現在傷勢，很可能無法親自送媽媽最後一程，讓人相當鼻酸。

▲▼高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

另外，林阿公很擔心後續如果變植物人或復原沒有好，未來照顧費用上會有問題，尤其小孫女目前情況不是很好，憂心後續照顧困難。

今天就有老鄰居前往林家關心、送上慰問金，他表示，看到新聞後很難過，因為全家人都受傷，很擔心他們後續要到錢，希望來幫忙他們度過難關，大家互相幫助。

▲老鄰居前往被酒駕撞的林家想送慰問金幫忙。（圖／記者吳世龍攝）

當地誠德里里長陳世寶表示，他今天已經收到有6、7個表達想要捐款，包含個人、廟宇等善心人士等，主要是看到林家人現在傷勢這麼嚴重，預計後續復健還要一段時間，許多人都想要幫忙他們。

不過，依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制，針對林家人狀況，高雄市社會局表示，可聯繫鳳山社福中心（07-7427247），會協助將捐款相關資訊媒合和提供給家屬。