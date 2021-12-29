台中二選區立委補選投票人數出爐　1／6前寄發投票通知

▲中二選區立委補選投票人數出爐逾29萬，1/6前送投票通知。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中第二選區立委補選，明年1月9日舉行，選委會今（29）日表示，經戶所統計這次補選確定選舉人數分別為沙鹿區7萬3747人、龍井區6萬2196人、大肚區4萬5394人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人，合計總人數為29萬5985人，比罷免投票人數29萬4976人多1009人。

台中市選委會指出，這次缺額補選選舉人資格須為中華民國國民年滿20歲，即民國91年1月9日(包含當日)以前出生，至民國111年1月8日(包含當日)在選舉區繼續居住四個月以上者，且無受監護宣告尚未撤銷之情形，為這次缺額補選之選舉人。

至於選舉人名冊，已經在12月20日由戶政事務所編造完成，並於12月13日發布公告於12月22日起至24日止，於區公所公開陳列閱覽。

選委會表示，將於明年1月6日前分送各住戶，選舉人投票時應攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單投票，如未收到投票通知單者，可逕向戶政事務所洽詢或至中央選舉委員會網站查詢投票所地點，無攜帶投票通知單者亦可投票。

另提醒選舉人，投票日戶政事務所不提供補換領國民身分證服務，如國民身分證遺失者，請儘早親至戶政事務所申請補發，以維護選舉權益。