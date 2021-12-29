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倒數10天　林昶佐罷免案5大理由、通過門檻一次看

▲▼「清林散昶」罷免無黨籍立委林昶佐成案，林昶佐面臨空前壓力。12/14一早林昶佐偕同民進黨籍台北市議員吳沛憶，在和平西路南海路口站肥皂箱宣講。請託選民1218投下公投四個不同意，1/9罷免林昶佐投下不同意。（圖／記者湯興漢攝）

▲林昶佐罷免案將於2022年1月9日舉行。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案成立，，他成為繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、前台中市立委陳柏惟後，第四位遭發起罷免的民意代表。這場罷免案將於2022年1月9日舉行，《東森新媒體ETtoday》整理本次投票資訊，以及罷免始末，帶您快速了解。

Q 林昶佐是誰？

林昶佐原為知名樂團「閃靈樂團」主唱，2016年以時代力量的身分，當選台北市第五選區（中正、萬華）第九屆立委，2019年退出時代力量後，2020年以無黨籍爭取連任成功。

Q 為何要罷免林昶佐？

罷免案領銜人鄭大平提出五大罷免林昶佐理由書，如下：

1.林昶佐在立法院投票反對公開《3+11 會議紀錄》，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩蓋黑箱決策。

2.林昶佐在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素(瘦肉精)、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。

3.林昶佐擔任二二八基金會董事期間，十五次會議僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞。

4.林昶佐身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預 算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。

5.林昶佐公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。

林昶佐答辯書

1.支持釐清 3+11 真相，並未反對調查、隱匿真相

2.校園供膳一律本土豬，並未讓學生吃萊豬

3.致力追求真相，不重視受害者家屬並非事實

4.嚴格監督預算、確實把關施政，未監督預算放棄立場並非事實

5.堅決捍衛國家主權，無視國家主權非事實

6.林昶佐防疫紓困、振興萬華最積極

7.國會問政第一、在地建設最用心

Q 何時舉行罷免案投票？

中選會於12月3日通過罷免案投票時間，訂於2022年1月9日，上午8時至下午16時。

Q 誰有投票權？

根據選罷法規定，選舉人居住於台北市第五選區中正區、萬華區四個月以上者，皆有投票權。

Q 罷免門檻

中選會將於2022年1月5日前公告罷免投票人人數。根據選罷法指出，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

若依照2020年第五選區選舉人數24萬4748人估計，若罷免案要過關，同意票需達6萬1187票，才算罷免成功。

Q 罷免案後續

依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定自罷免投票結果公告之日起三個月內完成補選投票。

罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。

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